Ha un malore al supermercato: grave all’Opa

Sta lottando tra la vita e la morte l’uomo che ieri pomeriggio ha avuto un malore mentre si trovava nel parcheggio della Conad alla Lugnola. Erano all’incirca le 17,30 quando l’uomo si è accasciato al suolo battendo violentemente il volto. Alcuni clienti che stavano uscendo dal supermercato hanno immediatamente chiamato il 118, che a sua volta ha mandato sul posto un’ambulanza della Pubblica assistenza che ha cercato di rianimare il poveretto per poi portarlo all’ospedale. Le condizioni dell’uomo, di circa 50 anni, sono subito apparse gravi.

Per fortuna tra i clienti del supermercato c’era anche un’infermiera del pronto soccorso, che si è subito precipitata verso l’uomo cercando di rianimarlo con il massaggio cardiaco fino a quando non sono arrivati gli operatori. A quel punto sono iniziate le manovre con il defibrillatore, ma il poveretto non dava segnali di ripresa. Così è partita la corsa a tutta velocità verso l’Opa.

Nel tragitto i sanitari hanno continuato con il defibrillatore, e a tratti il cuore del malcapitato sembrava ricominciare a battere. Una volta all’Opa il paziente è stato sottoposto al trattamento Ecmo, una tecnica di circolazione extracorporea alla quale si ricorre temporaneamente quando i pazienti hanno un’insufficienza cardiaca o respiratoria grave che mette in pericolo la vita. Tanta la preoccupazione e lo sgomento tra clienti e dipendenti del Conad.