"Ha molestato una ragazzina". Parte la spedizione punitiva, botte da orbi e auto distrutta

Avenza (Massa Carrara), 26 luglio 2023 – Una spedizione punitiva in piena regola quella che si sarebbe consumata lunedì sera all’ora di cena. Il motivo, che gira tra i residenti del quartiere, dovrebbe essere una presunta molestia da parte di un uomo di circa 50 anni, conosciuto alle forze dell’ordine, verso una ragazzina di 16 anni.

dell’accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri, che pochi minuti dopo l’accaduto sono arrivati in via XXIV Aprile, all’ombra della Torre di Castruccio, nel cuore del centro storico di Avenza. I militari hanno raccolto le varie testimonianze dei presenti e del diretto interessato.

Da quanto trapelato, ancora tutto da confermare, alcuni amici e parenti della ragazzina sarebbero andati a trovare l’uomo che avrebbe fatto apprezzamenti alcuni giorni prima alla ragazzina. Il raid punitivo si sarebbe consumato intorno alle 20.30, tanto che nel quartiere c’erano ancora persone fuori a prendere un po’ di fresco approfittando della sera, che hanno assistito alla spedizione punitiva.

Le persone arrivate ad Avenza avrebbero inizialmente inveito contro il 50enne e successivamente sarebbero passati alla pratica, di fatto picchiando l’uomo.

Non contenti, si sarebbero ’sfogati’ poi contro l’auto del 50enne, parcheggiata alcuni metri distante dall’abitazione dell’uomo, distruggendo un paio di vetri del veicolo. La notizia si è sparsa velocemente in tutto il quartiere. I carabinieri adesso sono chiamati a fare chiarezza sull’accaduto e a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto al fine di individuare eventuali responsabili del raid, ma anche per approfondire la questione delle presunte molestie indirizzate alla ragazzina.