Guidi coordinatore di Fdi. Centrodestra verso l’unità

Il centrodestra si riscopre compatto al congresso provinciale di Fratelli d’Italia che ha confermato come coordinatore provinciale Marco Guidi. Da qui si parte per la creazione di un nuovo fronte compatto che ha tre sfide elettorali importanti da cui la coalizione vuole uscire vincente dopo la frantumazione delle amministrative massesi di maggio. Le Europee del 2024, le Regionali in Toscana del 2025 e a livello locale non bisogna dimenticare la sfida negli 8 Comuni della Lunigiana e le elezioni dell’assemblea consiliare della Provincia di Massa Carrara, che sarà ancora un’elezione di secondo livello demandata a consiglieri e sindaci del territorio apuano.

"Stiamo lavorando con i segretari provinciali del centrodestra per correre con una lista unica e conquistare la maggioranza del consiglio provinciale – sottolinea Guidi –. Facendo i calcoli è possibile riuscirci. In attesa che anche la Provincia torni alle elezioni dirette dei cittadini. Lo stesso stiamo facendo per la Lunigiana". Lo dimostra la presenza di tutti i rappresentanti del centrodestra territoriale al congresso, anche dei consiglieri di maggioranza a Massa. Assente il sindaco Francesco Persiani ma per precedenti impegni ha comunque mandato i propri saluti che Guidi ha letto in apertura. Presenti i coordinatori provinciali Nicola Pieruccini, Gianni Spediacci, Lorenzo Pascucci e Sabino Antonioli, i sindaci Jacopo Ferri, Matteo Mastrini, Renzo Martelloni, Filippo Bellesi e tanti consiglieri comunali Filippo Frugoli, Alessia Casotti, Lodovico Andreazzini, Sergio Bordigoni, Federica Fumanti, Roberto Cervia, Massimo Evangelisti, Bruno Tenerani e Massimo Manuel e il presidente Agostino Incoronato.

Assenti, come era da immaginare, Azione e Italia Viva il che fa riflettere in vista delle prossime scadenze elettorali. Durante il congresso sono stati eletti anche i membri nel direttivo provinciale: Manuela Aiazzi, Gianfranco Baldi, Massimiliano Fornari, Michele Balderi, Alessandro Cancogni, Matteo Costa, Sara Lavorini, Sara Tognini e Bruno Quieti. I Membri nominati dal segretario provinciale Guidi, che affiancheranno i membri scelti dai militanti: Lorenzo Baruzzo, Massimo Evangelisti, Massimiliano Manuel, Bruno Tenerani e Umberto Zangani. Congresso presieduto dagli onorevoli Maria Grazia Frijia e Alessandro Amorese con la partecipazione di Francesco Torselli.