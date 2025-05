Guang Rong Novelli critica Persiani: "Disastro annunciato: c’è silenzio totale"

"Nave Guang Rong, un disastro gestito nel silenzio, persiani ha lasciato la città da sola". Michele Novelli, segretario provinciale del neonato Patto per il Nord, interviene sul caso della nave Guang Rong: "A tre mesi dall’incidente della Guang Rong, incagliatasi davanti al pontile di Marina di Massa, è evidente che l’amministrazione guidata dal sindaco Persiani non ha saputo affrontare con prontezza e determinazione le conseguenze di un evento che ha colpito profondamente la nostra comunità. Il crollo della rotonda del pontile — simbolo della città — è solo l’aspetto più visibile di un disastro che ha generato danni ambientali, turistici ed economici enormi. E oggi, con un nuovo divieto di balneazione che comprometterà l’inizio della stagione estiva, a pagarne il prezzo sono ancora una volta cittadini, imprenditori e operatori già messi a dura prova da anni di incertezza".

Prosegue Novelli: "Di fronte a tutto questo, la giunta Persiani è rimasta in silenzio. Nessuna iniziativa pubblica forte, nessuna pressione concreta sulle autorità competenti, nessuna azione delle istituzioni per pretendere tempi certi sulla rimozione del relitto, né per ottenere risarcimenti adeguati. È stata una gestione passiva e burocratica, come se tutto questo non riguardasse direttamente il nostro territorio. Non è stata convocata un’assemblea cittadina, né si è costruito un fronte comune con i parlamentari del territorio. Nessuna campagna per aiutare le imprese colpite. oggi ne paghiamo il prezzo, con una politica locale che si è dimostrata incapace di coordinare, sollecitare e ottenere risposte da Capitaneria, Ministero, Regione e assicurazioni".

Chiedono con urgenza al sindaco Persiani: "Un cronoprogramma pubblico e vincolante per la rimozione definitiva della nave; il risarcimento dei danni subiti dal Comune e dagli operatori turistici; l’apertura di un tavolo permanente di crisi, con il coinvolgimento delle categorie economiche e dei cittadini; un’indagine tecnica indipendente sulle sostanze trasportate dalla nave e sul rischio ambientale ancora presente".