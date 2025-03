Guang Rong, fare presto e bene

La nave Guang Rong è lì, al pontile di Marina di Massa, e non sappiamo ancora per quanto tempo ci resterà. Il combustibile che era a bordo è stato prelevato, ed è un’ottima notizia, ma ora resta da capire come e quando sarà tolto il carico di detriti di marmo. E soprattutto quando ci libereremo della nave. La stagione è alle porte, da Pasqua il litorale prenderà vita, riapriranno anche gli stabilimenti balneari e, specie nei fine settimana, Marina di Massa avrà il pieno di presenze, tempo permettendo. Inutile dire che occorre fare presto e bene. E non come è stato fatto nei confronti dell’erosione, che ogni anno ’mangia’ metri di spiaggia senza alcun intervento risolutivo da parte di chi di dovere.

Luca Cecconi