Grotte, borghi e acque termali. Escursioni e consapevolezza. Obiettivo tutelare la biodiversità

Il Parco Regionale delle Alpi Apuane sostiene la scoperta responsabile e sostenibile del patrimonio di biodiversità e cultura custodito dalla catena alpina toscana e, nello specifico, della Lunigiana Apuana. Così associazioni e gruppi di Guide hanno promosso escursioni a piedi e centri estivi per ragazzi in tutti i versanti della catena montuosa. In Lunigiana la base è a Equi Terme, sede del Centro visite del Parco e Museo interattivo di geologia ApuanGeoLab, e l’organizzazione è curata da Legambiente insieme alla Cooperativa di Comunità AlterEco. Si prosegue con una serie di nuove escursioni fino al 31 agosto, andando alla volta di Vinca, Ugliancaldo, Aiola, Monzone e Monte Sagro al tramonto via Campo Cecina, tutte al costo simbolico di 5 euro.

Poi, a partire dal 26 e fino al 31 agosto invece via al centro estivo per ragazzi dai 7 ai 12 anni a Equi Terme. I genitori, con il solo contributo di 30 euro, potranno affidare per una settimana i propri figli allo scuolabus del Comune di Fivizzano, che contribuisce insieme al Parco, per la realiazzazione di divertenti giornate in natura compreso il pranzo. Equi Terme è di fatto un vero e proprio ‘hub’ per chi vuole conoscere tutti gli aspetti delle Alpi Apuane, compreso il diffuso e affascinante mondo sotterraneo. Le Grotte di Equi infatti sono aperte tutti i giorni, con esperienze diverse: dalla classica visita nella grotta turistica alla ‘sensoriale’ escursione di un’ora e mezza nella grotta buia aiutati dalla sola torcia frontale montata sul caschetto... e tutto al fresco naturale delle grotte in questi giorni di estrema calura estiva. Da quest’anno, inoltre, le Grotte di Equi Terme sono tra le poche attrazioni prenotabili comodamente online con un clic. Tutte le informazioni si possono ottenere contattando Legambiente/AlterEco al 338 5814482 o scrivendo a [email protected]. Il sito istituzionale è all’indirizzo www.lunigianasostenibile.it

Le escursioni: “A piedi tra i geositi delle Alpi Apuane“, tra borghi, grotte e boschi della Valle del Lucido, nel Parco Regionale delle Alpi Apuane (23 agosto • Equi Terme); “Al Tramonto sul Monte Sagro“, scenari suggestivi nel Parco Regionale delle Alpi Apuane (24 agosto • Campo Cecina); “I muli di Vinca“, mulattiera da Vinca a Equi Terme, tra panorami, castelli abbandonati, borghi, grotte e acque termali: transfer con pulmino incluso (31 agosto • Monzone). Tutte le esperienze sono condotte da Guide Parco e GAE