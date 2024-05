Green Fun Village. Big dello sport in vetrina. Il corteo dei giovani atleti

Il “Giro d’Italia si incrocerà quest’anno con il “Giro-E“ e Massa si prepara a celebrare questi due importanti eventi sportivi con una festa di piazza il cui intento è sostenere i ciclisti, promuovere la convivialità e mettere in vetrina lo sport in quanto collettore di socialità e benessere. Ecco perché domani dalle 9 alle 16.30 piazza Aranci sarà il palcoscenico del “Green Fun Village”, montato in occasione della partenza della quinta tappa del “Giro-E“. La federazione ciclistica con i suoi giovani atleti, i ragazzi e le ragazze delle scuole di pallavolo locali – la pallavolo è stata, infatti, scelta come sport secondario da abbinare al ciclismo in occasione del “Giro-E“ – le scuole di danza moderna, l’orchestra del liceo Felice Palma, saranno assoluti protagonisti di questo grande evento nell’evento.

E’ in programma alle 13.30 in piazza Aranci un panel organizzato in collaborazione con Anci e patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha come oggetto “Strategie di sviluppo locale, valorizzazione delle risorse, sport e grandi eventi: le opportunità di ingaggio e crescita per i giovani”. Durante la mattinata andrà in scena il progetto intitolato “BiciScuola“ in collaborazione con Rcs, dove i bambini delle scuole primarie e secondarie potranno cimentarsi nella pista montata per l’occasione, che sarà di ausilio alla Polizia Municipale per fare educazione stradale ai bambini e alcune scuole verranno premiate. Per quanto riguarda il palco principale, presente in piazza Aranci, è qui che dalle 11 circa in poi verranno presentate le squadre che avranno come capitani alcuni grandi campioni del ciclismo tra cui Claudio Chiappucci e Damiano Cunego, oltre agli olimpionici Giuseppe Gibilisco e Elia Viviani. E’ prevista anche la presenza di campioni del calcio come Alberico Evani e Roberto Mussi, oltre al pallavolista Fabio Vullo. Poi spazio alla gara, è infatti prevista per le 13.15 la partenza della tappa del “Giro-E“, che partirà proprio da piazza Aranci per fare in giro del centro storico e immettersi nell’Aurelia dalla zona di via Chiesa.

Madrina della giornata sarà l’ex pallavolista Veronica Angeloni che – insieme alla collega Guendalina Buffon – oltre a presentare gli spettacoli e le associazioni, aiuterà nei fondamentali di pallavolo i bambini al minicampo dalla speciale forma a “X“ che sarà montato nella piazza. Una giornata dedicata alla valorizzazione dello sport, della cultura e della musica nel nome del ciclismo. Nel “Green Fun Village“ saranno presenti vari stand, sia dedicati agli sport che all’ambiente e alla socielità. Nell’occasione, saranno presenti anche operatori Asmiu, che avranno oltre a una funzione didattica ed educativa relativa alla promozione del riciclo e tutela dell’ambiente, anche la funzione di mantenere decorosa la piazza nel corso delle ore. Alle 13 è in programma un momento istituzionale sul palco principale, lato prefettura. Durante la mattinata – tra le 9 e le 10, indicativamente – entreranno in piazza Aranci i coloratissimi cortei dei giovani atleti rappresentanti le squadre ciclistiche locali con le tute sociali. Poi la stessa cosa accadrà con i ragazzi della pallavolo giovanile.

I.C.C.