Grande attesa per l’inaugurazione dell’albero di ghiaccio

Magia e tradizione nel cuore del Natale a Massa, il primo albero di ghiaccio refrigerato al mondo un’opera d’arte alta più di sette metri. In un’armoniosa fusione tra abilità artigianale e visione futuristica, Binelli service, leader locale nel settore della refrigerazione, presenta con orgoglio l’innovativa installazione natalizia: l’albero di ghiaccio. La narrazione dietro questo capolavoro invernale si snoda come un incantesimo di magia e tradizione. All’interno dell’azienda, ogni novembre e dicembre, il team crea un albero di Natale unico, realizzato con pezzi di recupero, i cui rami si rivestiranno di ghiaccio e brina durante l’intero periodo natalizio. Una magia resa possibile grazie a rami formati da serpentine e impianti frigoriferi. Quest’anno, l’azienda ha deciso di condividere questa tradizione con la comunità, coinvolgendo clienti e partner. Attraverso la genialità artistica di Eros Badin, rinomato artista e designer milanese, e l’abilità artigianale di Binelli Service, è nato un progetto unico che contribuirà a rendere magico questo Natale.

Per l’azienda questo non è solo un albero, ma un simbolo di connessione tra passato e presente. L’azienda, che è cresciuta da una modesta bottega a un punto di riferimento nella comunità, celebra la sua evoluzione attraverso questa installazione straordinaria. L’evento reso possibile dal Comune con la collaborazione del Ccn Marina, l’opera sarà esposta a Villa Cuturi da oggi fino al 7 gennaio. L’evento di presentazione e accensione dell’illuminazione dell’albero si terrà alle 17,30, al quale tutta la comunità è calorosamente invitata. "I nostri partner– dice l’azienda –: Gemetti arredamenti, i giusti e zanza vigneti, Cantarelli macelleria, Studio Giorgi e Giovannetti, Concessionaria fratelli Nani, Lago della fiora, Bongiorni, Caffe Bonotti, Non solo pesce, Art & musical school, Tordelleria Giusi, Gelateria fior d’Elisa, Paolini assicurazioni, Bermar, Beijer ref italy con i marchi ecr e copeland, Blindtag".