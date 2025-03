Gran galà della lirica Festa, letture e teatro

Gran galà della poesia, in occasione della Giornata mondiale istituita dall’Unesco nella 30° conferenza generale di Parigi del 1999. Primavera e poesia: hanno sfidato il maltempo numerosi poeti aderenti alla manifestazione che si è svolta ad Aulla coniugando due kermesse, “Borgo della poesia“ e “In versi e in suoni“, organizzate dalla Pro Loco Città di Aulla con il patrocinio del Comune di Aulla. Nel primo giorno di primavera e nella Giornata mondiale della poesia l’associazione promuove ogni anno un incontro itinerante tra i suggestivi borghi della Lunigiana.

Quest’anno la Giornata è stata accolta a Bibola, con il benvenuto alla primavera nel messaggio universale della poesia e celebrata nella sala delle Muse, alla presenza del sindaco Roberto Vallettini e della delegata alla cultura Maria Grazia Tortoriello. Nell’occasione, è stato possibile ammirare le immagini riprese realizzate da Alfredo Maccani per la Pro Loco che fissano i contributi dei numerosi poeti provenienti da tutta Italia. Entrambi gli eventi, sia a Bibola che ad Aulla, sono stati condotti dal presidente della Pro loco Marco Profili e della scrittrice Marina Pratici. L’evento ha visto la partecipazione di una ventina di poeti oltre che il monologo teatrale “Perfetta“ di Erika Canaccini e Leo Ravera. La Giornata della poesia ha fatto tappa anche ad Avenza all’interno della sala Rc Music di Renzo Cantarelli con l’evento “Poeti artisti sognatori“ voluto da Gaia Greco, presidente dell’associazione ‘Culturalmente Toscana e dintorni’, in collaborazione con il cenacolo internazionale ‘Le Nove Muse’, Ciesart, International Academy e Union Mundial de Poetas por la Paz y por la Libertad. La serata è stata aperta dal consigliere regionale Giacomo Bugliani e da Marina Pratici. Questo l’elenco dei poeti partecipanti alle kermesse poetiche: Maria Cristina Antognotti, Joan Josep Barcelo, Domenico Bertoli, Riccardo Boggi, Gianfranco Bontempi, Daniela Cocchi, Angela Maria Fruzzetti, Giuseppe Giannotti, Lorenzo Landini, Egizia Malatesta, Alessandra Mari, Barbara Molinari, Matteo Nerbi, Matteo Novelli, Filippo Papa, Rosanna Pinotti, Roberta Pisani, Silvia Prota, Paolo Bandoni, Gabriele Boni, Rita Bonini, Benedetta Cardone, Marcella Cardone, Stefano Carloni, Alessandra Casciari, Emanuela Cordiviola, Emy Daniele, Raffaella Ferrari, Annalisa Gianfranceschi, Monica Gulminelli, Maria Giovanna Guerra, Alessandra Landi, Lorenzo Landini, Barbara Peracchi, Clio Petazzoni, Beatrice Sparavelli e Sara Chiara Strenta in arte Mary Anne, che ha allietato gli eventi con performance raffiguranti la primavera, affiancata dal’attore Gabriele Boni e dal cantautore Marco Alberti.