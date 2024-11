Gran finale per il concorso fotografico su economia circolare e riciclo

Tutto pronto per il gran finale della seconda edizione del “R Photo Contest – Dal Riciclo all’Economia Circolare – Panta Rei”, il concorso fotografico nazionale organizzato da Media Steel, azienda massese leader in Italia in attività ambientali per recupero e riciclo di materiali ferrosi, e Slow Photo, associazione no profit che promuove la cultura e difende l’ambiente attraverso la fotografia. Alle 15 di sabato, nella Sala della Resistenza di Palazzo Ducale, la cerimonia di premiazione deelle foto vincitrici, selezionate fra le 230 arrivate alla giuria tecnica, presieduta dal regista cinematografico e fotografo Riccardo Dalle Luche. Riciclare, riusare, ridurre, recuperare, raccogliere i temi al centro degli scatti, attraverso cui i concorrenti hanno cercato di promuovere e sostenere un’economia che non spreca, riduce i rifiuti e recupera risorse creando opportunità di lavoro e benessere ambientale. "Nonostante la difficile tematica – dicono gli organizzatori –, al concorso hanno aderito numerosissimi fotografi professionisti e amatori provenienti da tutta Italia, dall’Europa e persino da Paesi extra-europei. La seconda edizione, ispiratasi al celebre aforisma attribuito al filosofo greco Eraclito di Efeso ‘Panta Rei’ (tutto scorre, tutto muta), ha voluto stimolare e promuovere una maggiore consapevolezza sulla sostenibilità ambientale". Il concorso, che si avvale dell’alto patrocinio del Parlamento europeo, del patrocinio di Regione, Provincia, Comune di Massa e Diocesi, produrrà un catalogo sul riciclo e l’economia circolare con le 12 fotografie premiate e una mostra con le 50 selezionate dalla giuria tecnica visitabile fino a domenica 8 nel Salone degli Svizzeri di Palazzo Ducale. La cerimonia sarà allietata dagli interventi musicali di ex alunni di chitarra delle scuole Don Milani di Massa, Pea di Seravezza e Taliercio e Dazzi di Carrara e al termine verrà presentato dal regista Riccardo Dalle Luche il trailer del nuovo mediometraggio “Puccini 4.0”.

Alessandro Salvetti