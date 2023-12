Gragnolese. Grandetti è mister al posto di Bartolini

Andrea Bartolini non è più l’allenatore della Gragnolese. La decisione di sollevare dall’incarico il tecnico di Aulla è stata assunta dal consiglio direttivo della società biancoverde nei giorni scorsi, dopo una riunione durata alcune ore. Il vicepresidente della società Gragnolese Jacopo Pennucci è sceso in campo in rappresentanza del club non ha mancato di esprimere apprezzamento per l’opera svolta dall’ex tecnico: "Ci dispiace, ma gli ultimi risultati hanno fatto precipitare la situazione – spiega Pennucci –, non era questo sicuramente il passo giusto. Dopo alcuni rinvii era opportuno dare una scossa a tutto l’ambiente. Pur apprezzando il grande impegno, messo nella causa da parte di Bartolini, ci siamo visti costretti a cambiare rotta e tentare di salvare la nostra creatura". E così, dopo il solito giro di valzer attorno ai tanti nomi, il numero due della società Pennucci d’accordo con il direttivo ha puntato dritto su Nicola Grandetti, da ieri sera è il nuovo tecnico della Gragnolese. Un compito davvero arduo quello dell’ex centrale del Terrarossa "Grande" che dopo domani sera prenderà a dirigere le operazioni del gruppo biancoverde in vista del temibile impegno interno del sei gennaio contro i cugini del Podenzana. Sul nuovo tecnico Pennucci ha spiegato i motivi della scelta: "Abbiamo assunto Grandetti perché ci è sembrato l’elemento che poteva offrirci qualcosa in più per dare una scossa alla squadra che sta vivendo un momento di torpore. Pensiamo che sia l’allenatore giusto per dare una sterzata alla Gragnolese, perché noi abbiamo bisogno di questo per ripartire".

Ebal