Gragnola, rinasce l’antico borgo. Lavori per 400mila euro al nido

Fra le notizie di rilievo riguardanti la frazione di Gragnola verificatesi nel 2023 balzano in evidenza l’acquisto del famoso Castello dell’Aquila da una società che l’ha rilevato per eventi e ricettività turistica, il finanziamento della bretella di scorrimento per il traffico pesante su cui far transitare i camion del marmo e delle cartiere, che rendono attualmente problematico il traffico automobilistico nel paese, oltre alla nuova ubicazione del frantoio Riani-Ercolini, spostato sulla strada principale che va a Monzone ed Equi Terme.

In apertura del 2024 la prima buona notizia è il finanziamento del progetto di riqualificazione di via San Nicola. Il Piano di Sviluppo Regionale infatti ha assegnato al Gal Lunigiana da parte della Regione ulteriori risorse sulla programmazione 2014/2022 e questo ha permesso lo scorrimento delle graduatorie, consentendo al Comune di Fivizzano, sui servizi di base e rinnovamento ’dei villaggi delle zone rurali’, di ottenere un finanziamento di 70mila euro per la ’rigenerazione’ di via San Nicola che rappresenta il centro storico di Gragnola, dove a breve inizieranno i lavori.

"Opere che consistono nel rifacimento completo di tutta la pavimentazione in pietra della parte storica del borgo di Gragnola – dice Giovanni Poleschi, vicesindaco di Fivizzano – un intervento relativo a un progetto presentato al Gal 4 anni fa per cui ringrazio anche il presidente Roberto Galassi, ritenuto idoneo a quel tempo ma non finanziabile in quel momento a causa di mancanza di fondi. Ora è stato finanziato e consiste nel rifacimento della pavimentazione e dei sottoservizi, cioè tutte le opere di canalizzazione delle acque sia di scarico che metereoriche, fognature, saranno inoltre sostituite le tubature dell’acquedotto e se sarà necessario anche le condutture elettriche. La zona del resto – aggiunge – era ormai degradata ed era un peccato vederla in quello stato, poiché vi sono attività commerciali. Dunque è stato positivo avere avuto il via libera al finanziamento regionale: ora potremo avere il borgo storico di Gragnola completamente rigenerato. Il progetto era già stato seguito dall’architetto Folegnani, professionista del nostro Comune". Sempre nel campo delle opere pubbliche, c’è l’intervento che a breve interesserà un plesso scolastico nel capoluogo: "La messa in sicurezza – precisa il sindaco, Gianluigi Giannetti- dell’asilo di Fivizzano: un investimento di 400mila euro per la sicurezza sismica con diversi interventi complementari da effettuarsi tutti sull’edificio".

Roberto Oligeri