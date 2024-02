Graduatoria per elettricisti. Via alla selezione pubblica L'azienda Nausicaa spa ha indetto una selezione pubblica per l'assunzione di un elettricista a tempo indeterminato. La selezione prevede una prova scritta, un colloquio tecnico e una valutazione dei titoli. Scadenza domande: 14 febbraio. Requisiti: diploma di scuola secondaria di secondo grado e esperienza lavorativa di almeno 6 mesi. Per maggiori informazioni, contattare il numero 0585 644322.