Gli ultimi appelli dei candidati Persiani e Ricci

Domani e lunedì Massa torna al voto per scegliere il sindaco. C’è il ballottaggio, infatti, tra Francesco Persiani ed Enzo Ricci. Le urne, come nel primo turno, saranno aperte dalle 7 alle 23 della domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Votare stavolta sarà più semplice: basta segnare con una X il candidato preferito. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede. Ricordiamo che l’ex sindaco Persiani – sostenuto dalle liste di Lega, Forza Italia, Civici Apuani e Francesco Persiani sindaco – al primo turno ha ottenuto 11.872 voti pari al 35,42%. Enzo Ricci, invece, sostenuto dalle liste Pd, Massa è un’altra cosa, Evangelisti per Massa, Per Massa dalla parte del cuore e Alleanza Verdi Sinistra Europa Verde-Sinistra Italiana, ha ottenuto 10.037 voti pari al 29,95%. Ecco i loro ultimi appelli.