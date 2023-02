Gli studenti del liceo ‘Pascoli’ trasformano le maschere in arte

Mac, l’acronimo di Mask art contest, è l’originale concorso artistico di maschere andato in scena per il martedì grasso di carnevale, al liceo linguistico, economico, sociale e delle scienze umane, Giovanni Pascoli di viale della stazione a Massa. Ventinove classi e ben seicento studenti hanno partecipato al progetto ideato dalla professoressa Beatrice Bondielli, che consisteva nel realizzare e indossare maschere e vestiti ispirati ai fenomeni atmosferici, a gruppi etnici, quadri viventi, personaggi di letteratura, fumetti e altri argomenti. "Tutte realizzazioni eco-sostenibili – sottolineano dal Pascoli – che hanno fatto emergere fantasia, creatività e manualità dei ragazzi, che avendo a disposizione un piccolo budget, si sono dovuti rimboccare le maniche utilizzando i materiali di riciclo". Due le votazioni: online della giuria studentesca e quella della giuria tecnica composta dalla dirigente Alessandra Paoli e dai docenti Michela Bongiorni. Giuliana Corsi, Rosanna Liggio e Filomena D’Andria.

"L’iniziativa ha messo in luce diversi aspetti importanti e non scontati – spiegano dirigente e docenti – come l’educazione, la partecipazione e il divertimento degli studenti, che hanno reso questa prima edizione del concorso artistico di maschere un vero successo". Oltre a dirigente scolastica, ideatrice del progetto e docenti in giuria, a sostenere l’iniziativa sono stati anche il corpo docenti ‘Connecting people now’, GF1 e World running academy, che hanno messo in palio i premi del concorso. "Ma i veri protagonisti del concorso – rimarcano con orgoglio dal Pascoli – sono stati gli studenti del liceo".

Stefano Guidoni