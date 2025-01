Gli scenari dell’Intelligenza artificiale: approfondimento con gli esperti

Appuntamento domani alle 16 nella Sala della Resistenza di Palazzo Ducale a Massa, con il primo due incontri (il secondo è in programma per il 23 gennaio) dell’iniziativa “Incontri tematici su Intelligenza artificiale robotica”, organizzata dall’Associazione Briciole, con il patrocinio del Comune di Massa e della Provincia.

L’Ia è entrata prepotentemente nella nostra vita quotidiana portando miglioramenti notevoli, ma il suo sviluppo dirompente, le sue potenzialità applicative e la sua pervasività stanno sollevando problemi complessi su molti fronti, in particolare a livello filosofico, morale, sociale, economico, industriale, geopolitico e militare. Nei quattro incontri (due per ogni giornata), coordinati dal professor Dario Bini del Dipartimento di Matematica dell’Università di Pisa, e tenuti da ricercatori e docenti del Centro “Enrico Piaggio”, del dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa e dell’Istituto Italiano di Tecnologia, saranno sviluppate e approfondite alcune di queste tematiche.

Domani sono previsti gli interventi di Giorgio Grioli e della professoressa Lucia Pallottino. Grioli parlerà di Intelligenza Artificiale per tutti (Cosa significa realmente l’IA e come ci riguarda? La presentazione offre un’introduzione accessibile all’Ia, svelando i concetti chiave, le applicazioni più comuni e le implicazioni per la società. Come l’Ia sta già cambiando le nostre vite e come prepararsi per un futuro sempre più intelligente).

La professoressa Pallottino interverrà su Intelligenza Artificiale e etica (Quali sono le implicazioni etiche di questa rivoluzione tecnologica? Siamo pronti ad affrontare le sfide etiche che questa tecnologia solleva? La presentazione esplora le sfide morali poste dall’Ia, dalla privacy dei dati al bias algoritmico e discute come garantire uno sviluppo etico).