Gli anziani fanno lezione di cucina ai giovani. Il progetto ’Assaggi’ dedicato ai cibi tipici

Un progetto che unisce passato e presente, mettendo le basi per costruire il futuro. Che profuma di sapori antichi. Si chiama ‘Assaggi’ ed è il nuovo progetto che si svolgerà al Centro polivalente Icaro, gestito dalla Società della salute. Si tratta di un laboratorio di cucina lunigianese dedicato agli adolescenti, che impareranno a cucinare i nostri piatti tipici locali, aiutati dagli anziani del luogo che tramanderanno segreti e curiosità, nell’ottica di apertura verso la comunità.

Si comincia domani per il primo gruppo, il 15 novembre il secondo gruppo, la cadenza sarà quindicinale. I posti sono limitati e le iscrizioni aperte ([email protected] ). Gli incontri saranno otto, la cucina lunigianese sarà protagonista e alla fine del percorso è in programma una visita a un agriturismo locale. Cucina ma non solo, il centro di Costamala, nel Comune di Licciana Nardi, per tutta la stagione invernale proporrà tante attività per i più giovani, molte di queste legate a ‘Futuro aperto’, un’innovativa co-progettazione tra pubblico e privato, realizzata nella comunità ligure-apuana, nelle province della Spezia e in Lunigiana. Partecipazione, arti e cultura, ambiente e sviluppo sostenibile, solidarietà, diversità sono i temi ispiratori del progetto che, oltre ad aprire una finestra sul mondo, punta a valorizzare i luoghi dell’identità locale, dal Mar Ligure alle Alpi Apuane. Il Centro Icaro è molto frequentato, offre sostegno scolastico, con aiuto compiti, ma anche gioco e attività libere o strutturate, è luogo di aggregazione che i ragazzi possono frequentare spontaneamente, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Gli operatori sono educatori professionali della cooperativa Aurora domus, l’Sds è ente gestore.

Intanto si è svolto un campus formativo legato al progetto “Io, gli altri, il mondo“ nei giorni scorsi nella sala del teatro del Centro Icaro a Licciana Nardi. Campus attivo già dallo scorso anno, nato dalla collaborazione tra la struttura di Educazione e promozione della Salute area nord, la Società della salute della Lunigiana (SdS), il Consultorio giovani Lunigiana e il Centro donna Lunigiana. Rivolto a insegnanti e studenti del 3°, 4° anno della scuola secondaria di 2° grado, l’evento ha visto la partecipazione di insegnanti dei Licei Da Vinci. Il progetto ha permesso di presentare agli insegnanti intervenuti - e attraverso loro ai destinatari ultimi, cioè agli studenti - i servizi sanitari presenti sul territorio e di offrire uno spazio di riflessione su temi di salute relazionale e sociale. L’incontro si è svolto in un clima coinvolgente e paritario, che ha permesso condivisioni e approfondimenti personali, l’emersione delle preoccupazioni delle insegnanti riguardo a temi così attuali e delicati e la progettazione della ricaduta concreta sugli studenti. Hanno organizzato e condotto il campus di formazione per la struttura di Educazione e promozione della salute area nord - diretta da Valeria Massei - Sonia Manuguerra e Chiara Musetti; per la struttura consultoriale della SdS Lunigiana la responsabile Maria Paola Mori, Lucia Guastalli, Cristina Alberti, Francesca Ferdani; infine per il Centro donna Lunigiana Chiara Guastalli e Helen Delpippo.