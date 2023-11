Gli amici insieme a Leo. Un concerto in memoria del giovane scomparso

Un concerto per Leo. Come ogni anno gli amici di Leopoldo Tragni, il giovane deceduto nel marzo del 2021 a causa di un malore improvviso, organizzano un evento musicale nella chiesa del Bambin Gesù alla Perticata. Pertanto venerdì alle 21 si terrà il concerto in memoria del ragazzo con una performance al pianoforte eseguita dal musicista Tommaso Odifredi, professionista che vanta attività concertistica in tutta Europa, vincitore di numerosi premi.

Un repertorio di musiche classiche in un evento dedicato al grande amico e compagno di giochi e di scuola la cui scomparsa ha seminato profondo cordoglio e commozione nei ragazzi del liceo classico che avevano condiviso con Leopoldo gli anni dell’adolescenza. Così un concerto con cui la famiglia ringrazia per la vicinanza tutti i compagni destinando il ricavato all’Opa. Leopoldo Tragni, lo ricordiamo, viveva alla Perticata con la famiglia, la madre Elisabeth, il padre Antonio e il fratello Eddy. Aveva frequentato brillantemente il liceo classico ’Repetti’ dove aveva lasciato un ricordo indelebile fra ragazzi e insegnanti per poi trasferirsi all’università di Glasgow dove si era laureato con il massimo dei voti. Stava lavorando come manager in un’azienda lucchese dove si era stimato per le doti di grande lavoratore preparato e scrupoloso. Il decesso improvviso, il 17 marzo del 2021, quando una mattina il suo cuore ha smesso improvvisamente di battere. Uno choc per tutti quelli che lo conoscevano per i molti amici che con lui avevano condiviso gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza e che nonostante il trasferimento nel Regno Unito, mai aveva smesso di frequentare. Una serata in cui gli amici e i compagni avranno occasione per esprimere il calore e l’amore per Leopoldo e la sua famiglia che con dignità sopporta il dolore più profondo.