Gli alunni imparano il volontariato con i Super eroi

Il giorno di San Valentino promette di essere indimenticabile per i piccoli ricoverati del Noa dove, domani, alle 10,30, si caleranno dal tetto della pediatria per portare loro un messaggio speciale di forza e coraggio i supereroi amati dai bambini: Batman, Spiderman, Ironman e Hulk. Poi incontreranno i piccoli pazienti per consegnare loro doni e allegria. E sarà una giornata speciale anche per gli studenti dell’Istituto comprensivo Staffetti Massa 2 a cui parleranno dei valori del volontariato. Travestiti da supereroi saranno infatti i volontari dell’associazione senza scopo di lucro ‘SuperEroiAcrobatici Odv Ets‘. "Il nostro desiderio più grande è far brillare una scintilla di gioia nel cuore di ogni bambino e delle loro famiglie – spiega Anna Marras, fondatrice dell’associazione che spesso veste i panni di Capitan Marvel –. Vogliamo che, anche solo per un momento, i piccoli pazienti si sentano invincibili, proprio come i loro supereroi preferiti. La malattia può essere un avversario terribile, ma noi siamo qui per ricordare loro che hanno una forza straordinaria dentro di sé, e che non sono soli in questa battaglia. Ogni saluto dalla finestra, ogni sorriso e abbraccio nei reparti porta con sé un messaggio semplice ma potentissimo: ‘Tu sei un supereroe, e i veri supereroi non si arrendono mai!’".

Obiettivo dell’associazione è anche insegnare i i valori del volontariato e del donarsi all’altro. Quindi il laboratorio dal titolo “Il Coraggio è un Superpotere” nella Sala della Musica del Noa con gli alunni e le insegnanti della classe terza elementare del plesso Fucini dell’Istituto Comprensivo Staffetti Massa 2. La scuola in ospedale offre uopportunità per continuare il percorso educativo e contribuisce al benessere psicologico dei piccoli pazienti attraverso l’interazione con insegnanti e compagni. In ogni occasione, tuttavia, sono proprio i bambini ad insegnarci molto sulla resilienza, sulla forza e sul coraggio.