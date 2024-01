Giulio Giuntoli nominato nuovo presidente del Tribunale

E’ Giulio Giuntoli (nella foto) il nuovo presidente del tribunale di Massa, figura mancante dopo il pensionamento di Paolo Puzone. I candidati erano tre, poi il ritiro del presidente del tribunale di Udine, Paolo Corder, ha ridotto a due i concorrenti: Giovanni Sgambati e Giulio Giuntoli. La quinta commissione del Csm ha votato nelle scorse settimane: 3 voti sono andati a Sgambati e 3 a Giuntoli. Poi il plenum composto da 33 membri con 16 voti per Giuntoli e 14 per Sgambati ha deciso il nuovo presidente. Giulio Lino Maria Giuntoli dal dicembre 1987 è giudice al tribunale civile della sua città, Lucca. In quell’ambito ha ricoperto ogni ruolo: da giudice ordinario a giudice del lavoro, da giudice delle esecuzioni a giudice della sezione fallimentare. E al tribunale fallimentare - arrivato nel 2000 al posto di Antonio Giannoni - ha avuto i migliori risultati. Nel 2015 il plenum del Csm lo nominò all’unanimità presidente della sezione civile del tribunale di Lucca. E’ stato presidente del tribunale facente funzione sino al 2020 ed è stato in corsa per la nomina a presidente del tribunale a Lucca e Livorno.