Giù il rudere, nasce un parcheggio. Cambia l’area della stazione

Addio a un vecchio rudere per realizzare un nuovo parcheggio nella zona della stazione, vicino a dove sorgerà la futura Casa di Comunità. Sarà l’effetto del Progetto Unitario Convenzionato (Puc) presentato dai privati, proprietari dell’immobile che sarà demolito e accolto dall’amministrazione comunale. Il Puc rappresenta una procedura particolare, infatti, che prevede che esistano interessi ‘comuni’ fra il pubblico e il privato: il primo, in questo caso, si potrà liberare di un vecchio edificio che si trova in fascia di rispetto ferroviario e ottenere un parcheggio pubblico; l’altro, invece, potrà ricostruire un nuovo edificio, godendo anche di un ampliamento dei volumi a disposizione.

Il Puc passerà al vaglio del prossimo consiglio comunale per la sua approvazione. Il progetto riguarda nel dettaglio la parte finale di via Rinchiostra, prima del ponte che passa sopra la ferrovia per poi immettersi su via Carducci, di fianco al Conad. Un intervento di delocalizzazione che riguarda interventi di demolizione totale di un edificio e contestuale trasferimento e ricostruzione dello stesso, in tutto o in parte, in un lotto diverso da quello originario, ferma restando la destinazione d’uso vigente. L’edificio, in evidente stato di abbandono, sarà demolito dato che si trova a meno di 3,5 metri da strade pubbliche e a ridosso pure della rete ferroviaria, composto da 3 unità immobiliari su una superficie di 540 metri quadrati.

La nuova edificazione consiste in un fabbricato sempre a destinazione residenziale composto da 6 unità immobiliari (il doppio ma con locali più piccoli), da realizzarsi, sempre su via Rinchiostra, su 1190 metri quadrati. Sul lotto che sarà ceduto, quindi, per una superficie di 465 metri quadrati sarà realizzato il parcheggio pubblico, "in zona strategica per la città vista anche l’imminente realizzazione dell’Ospedale di Comunità". Parte della superficie, secondo il Puc, resterà invece ai proprietari dell’immobile che si riservano a uso esclusivo un’area a parcheggio di 75 metri quadrati.