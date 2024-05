Giro d’Italia... alla cieca. Ecco ’Ragazze in tandem’

In tandem nel "Giro d’Italia… alla cieca". Grande accoglienza, a Massa, per Giusi Parisi e la sua driver, Chiara Ozino, che stanno attraversando lo stivale per portare un forte messaggio di condivisione, inclusione e passione, forza e superamento degli ostacoli. Sono partite da Lucca per la 29ª tappa del loro Giro d’Italia… alla cieca con arrivo a Palazzo Ducale di Massa. Giusi Parisi è una delle fondatrici non vedenti del progetto ’Ragazze In Tandem’ e sono state accolte in città dalle autorità locali (presenti gli assessori Roberto Acerbo e Francesco Mangiaracina di Massa ed Eleonora Petracci di Montignoso) e dal Soroptimist Club Apuania, che ne ha curato l’ospitalità.

La prima parte del loro giro, da Milano a Lecce, oltre 1500 km, l’avevano percorsa lungo la costa adriatica, dal 19 settembre al 26 ottobre 2023, mentre in questo 2024 sono partite da Reggio Calabria il 25 aprile e, percorrendo la costa tirrenica, arriveranno a Milano il 4 giugno, dopo 41 tappe. Mentre Giusi porta a compimento tutte le 41 tappe, alla guida del tandem si sono alternati Gianfranco Mazzucca e Laura Seroni e, nelle ultime 15 tappe, Chiara Ozino.

Viaggiano senza supporto e con un bagaglio ridotto ma con molti obiettivi: in primo luogo sensibilizzare sul binomio sport e inclusione facendo comprendere quanto il tandem possa essere un mezzo inclusivo, di condivisione, benessere ed esperienziale per tutti, non solo per chi come Giusi è una persona con disabilità. In secondo luogo contribuire ad abbattere tutte quelle barriere fisiche (infrastrutture inaccessibili) e mentali (stereotipi sulla disabilità) presenti nella nostra società. Tanti sono gli obiettivi di Giusi, ricca di un grande entusiasmo, tra cui fare rete tra associazioni e territori, strada facendo. La prossima tappa sarà Vernazza per poi toccare Sestri Levante, Genova, Alessandra, Asti,Torino, Biella, Novara e Milano. E poi, vita attiva ai tandem che giacciono abbandonati negli scantinati: a tal fine hanno creato un ’Sondaggio tandem’ a livello nazionale utilizzandoli o donandoli a chi potrebbe beneficiarne, promuovendo cicloviaggi e stimolando anche le donne a partecipare.

L’incontro si è concluso con il dono di una targa in caratteri braille a Giusi da parte del Soroptimist Club Apuania.

Angela M. Fruzzetti