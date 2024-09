Girato a Forno il film ’Moon trial’ di Simone Ciulli

’Moon Trial’ è un film scritto e diretto da Simone Ciulli, prodotto dalla casa di produzione ’BlackSheep’. Il regista fiorentino (dopo il successo di ’Seven, qual è il tuo peccato’, un cortometraggio sui sette peccati capitali) racconta una storia fantasy a tinte horror, ambientato nel paesaggio storico e culturale di Massa. Alcune delle scene infatti sono state girate nel paese di Forno. Le musiche sono di Michelangelo Fois. "Moon Trial è il prequel, se vogliamo chiamarlo così, di ’Save Queen’, opera teatrale che scrissi nel 2017 insieme a mio padre – racconta il regista –. Dopo aver messo in scena lo spettacolo, che in futuro ho intenzione di riproporre o farci un film, era come se mi mancasse qualcosa, come se avessi il bisogno di rispondermi ad alcune domande; in più volevo dare più spazio a quei personaggi che in ’Save Queen’ purtroppo non avevano".

"Non smetterò mai di ringraziare – continua Ciulli – la cosplayer Sunymao, con la quale ho avviato un importante percorso artistico, così come devo ringraziare tutto il cast: Sandra Piomboni, Giuseppe Trotta, Annachiara Fabrizio, Camilla De Bernart, Sara Chiara Strenta, Sara Fazzini, Maria Francesca Bicci, Leonardo Simoncini, Emanuele Baldacci, Claudia Frosecchi,Arianna Paluffi, Lucrezia Macchiavelli, Gabriel Badea Dorigo e Marco Lombardi".