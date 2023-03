Giovani protagonisti di Con-vivere Volontari e tirocinanti in prima linea

Lascia la tua impronta al festival con-vivere di Carrara: la diciottesima edizione della manifestazione promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara è in programma dal 7 al 10 settembre. Il tema scelto per quest’anno è ‘Umanità’ con la supervisione scientifica di Laura Boella mentre la direzione come negli scorsi anni è di Emanuela Mazzi. Una manifestazione che mette insieme un complesso meccanismo organizzativo in cui tutti sono fondamentali. Si può partecipare in maniera attiva all’organizzazione e alla buona riuscita del festival come volontari o tirocinanti.

Due modalità rivolte ai giovani per essere presenti ‘in prima fila’ agli eventi più importanti, incontrare i relatori principali ed essere al tempo stesso veri e propri protagonisti dell’edizione 2023. Volontari e tirocinanti, infatti, prendono parte ad alcune delle attività chiave nell’organizzazione del festival che possono andare dall’accoglienza del pubblico alla fotografia, oppure la gestione della location e ancora essere un punto di riferimento per tutte le informazioni utili. Come volontari possono partecipare studenti maggiorenni e minorenni (minimo 16 anni), in tal caso con il permesso dei genitori. I compiti sono quelli di assistenza eventi e conferenze che vanno dal supporto all’accesso del pubblico in platea , all’assistenza nei punti informativi del festival, oppure nelle squadre di assistenza agli eventi del programma collaterale.

A ciascun volontario la segreteria assegnerà due o tre turni nell’arco dei quattro giorni del festival, scegliendo tra fasce orarie che all’incirca sono previste dalle 16 alle 20 e dalle 19 alle 23, e per entrambe è previsto il buono pasto. Le domande devono essere inviate entro lunedì 31 luglio a mano, nella sede della Fondazione CrC a Palazzo Binelli, via Verdi 7 a Carrara, o per email scrivendo a [email protected]

Sarà consegnato un attestato per il riconoscimento, su discrezione autonoma dell’istituto scolastico, di crediti formativi. Si può partecipare al festival con-vivere anche come tirocinanti. La sede è all’interno della segreteria organizzativa del festival e il periodo di svolgimento è da luglio a settembre. Per partecipare bisogna avere nozioni base di web marketing, buone capacità organizzative, buona conoscenza della lingua inglese. Per avere maggiori informazioni e candidature, contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo email [email protected] (dove è possibile inviare anche il curriculum vitae), telefono 0585 55249 oppure 0585 775216.