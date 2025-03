Giovani menti rilanciano il centro. Il Politecnico studia nuovi progetti

Quarantacinque studenti del corso di architettura del Politecnico di Milano studieranno il centro storico per rilanciarlo. È stato lo stesso istituto a chiedere al Comune di Carrara di patrocinare questo progetto. Gli studenti del laboratorio di architettura degli interni del Politecnico si occuperanno del centro città, indagando le sue potenzialità spaziali e le risorse culturali, per promuovere strategie progettuali di rigenerazione urbana e architettonica e in sinergia con il programma ‘Carrara città creativa Unesco’. Il progetto si intitola ‘Carrara Lab. Progettare le infrastrutture culturali per la città’ e vedrà impegnati i futuri architetti dalla fine del mese fino al prossimo luglio. Gli studenti visiteranno Carrara, e in seguito parleranno con tutta una serie di soggetti considerati portatori di interesse nel contesto carrarese.

"Tra le principali finalità istituzionali il Comune di Carrara persegue la promozione del territorio e della cultura anche attraverso il sostegno ad attività promosse e realizzate da soggetti pubblici e privati – si legge nella delibera di giunta che dà l’ok al patrocinio –, che ne favoriscano la diffusione nei vari campi e settori e supportino il consolidamento della notorietà acquisita dalla città di Carrara e della sua capacità di attrarre pubblico da aree geografiche diverse". E sempre nell’ottica di rivalutare il centro storico, l’amministrazione comunale ha accettato una sponsorizzazione da 15mila euro del Cermec per la seconda edizione del festival ‘C/art, creativi in dialogo’. L’edizione dello scorso anno era stata organizzata dal Comune di Carrara con l’auspicio che il festival diventasse un appuntamento fisso dell’estate in città. E questa sponsorizzazione conferma che ci sarà una seconda edizione.

Lorenzo Porzano in qualità di amministratore unico del Consorzio ecologia e risorse dei Comuni di Massa e Carrara, ha scritto a palazzo civico per dire che "la scorsa edizione del festival ha trovato il pieno accordo della società con le scelte fatte dall’amministrazione comunale riguardo a performance artistiche, dimostrazioni di lavorazioni artigianali e installazioni creative all’insegna della sostenibilità, grazie al riciclo, recupero e riuso di materiali ai quali è stata data nuova vita", recita la delibera di giunta che accetta la sponsorizzazione da 15 mila euro. La manifestazione si propone di far dialogare gli artisti italiani con quelli internazionali, e di rivitalizzare alcune aree del centro storico con performance artistiche, workshop creativi e talks su temi legati al mondo dell’artigianato e delle arti popolari.

Alessandra Poggi