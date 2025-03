Giovani Le magliette ’arancioni’ e ’azzurre’

L’energia dei giovani e la forza della cultura: binomio vincente che torna ad arricchire i festival letterari e culturali organizzati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, con una formula consolidata e qualche novità nella consapevolezza che l’unione fa la forza, quest’anno più che mai. Il riferimento è al festival Con-vivere di Carrara e a Lungomare da Leggere di Massa.

La Fondazione ha infatti aperto la raccolta di adesioni dei giovani studenti delle scuole della provincia di Massa Carrara per la quarta edizione di “Lungomare da Leggere” che si svolgerà a Marina di Massa dal 26 al 29 giugno e per il festival Con-vivere, alla XX edizione, in programma dall’11 al 14 settembre sul tema ‘Plurale’. Le due manifestazioni sono promosse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara che consolida anno dopo anno il rapporto e l’impegno con l’Ufficio scolastico di Massa Carrara a sostegno dei giovani. Passando alle novità, da quest’anno sono previsti momenti formativi pensati appositamente per i ragazzi che parteciperanno, rendendo ancora più articolato il percorso di coinvolgimento nell’ambito dei festival.

Le ‘magliette arancioni’ di Con-vivere di Carrara sono ormai un elemento caratteristico dell’evento: la loro presenza è stata consolidata negli anni, sin dalle prime edizioni. Sono un simbolo del successo del festival filosofico e culturale. Ben visibili nelle strade e nelle piazze, nelle location dove si svolgono gli spettacoli, sono una garanzia per spettatori e cittadini a cui possono dare informazioni e supporto per orientarsi fra le decine di iniziative in programma nei 4 giorni dell’evento.

Una formula vincente che ha conquistato anche il format di Lungomare da Leggere con le ‘magliette azzurre’: l’obiettivo è quello di replicare il successo delle ‘sorelle’ arancioni di Con-vivere offrendo però una sfumatura dedicata al festival letterario della costa massese. Possono partecipare studenti maggiorenni e minorenni (minimo 16 anni), in tal caso con il permesso dei genitori. I giovani che aderiscono al progetto diventano davvero protagonisti dei festival, in prima fila e dietro le quinte. E non solo. Quest’anno, infatti, saranno coinvolti in attività formative dedicate ed elaborate dagli organizzatori del festival, seguiti da tutor specifici, dando così maggior forza al rapporto di collaborazione fra la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e il mondo della scuola.

Per Lungomare da Leggere i moduli di partecipazione devono essere inviati via email scrivendo a [email protected] entro venerdì 13 giugno. La riunione organizzativa è prevista per il 23 giugno a Palazzo Binelli in via Verdi 7 a Carrara. Per il festival Con-vivere bisogna inviare i moduli di partecipazione entro il 28 luglio a mano, nella sede della Fondazione CrC a Palazzo Binelli, via Verdi 7 a Carrara, o per email scrivendo a [email protected]. La riunione organizzativa è prevista per il 25 agosto nella sala conferenze di Palazzo Binelli. Una volta terminato il festival verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli studenti: lo potranno presentare per il riconoscimento di crediti formativi, su discrezione autonoma dell’istituto scolastico.