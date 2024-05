Giovani e associazioni, premiati 5 progetti

Sono stati finanziati 25mila euro per i 5 progetti dell’area di Massa-Carrara vincitori del bando ’Siete presente. Con i giovani per ripartire’. Un bando realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana. Il bando punta a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano, dare forza e ruolo a una generazione nuova perché sia capace di rinnovare la proposta del ’terzo settore’, la sua capacità di radicamento sul territorio nonché di facilitare il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni. "I giovani – afferma Luigi Paccosi, presidente di Cesvot – sono una risorsa per il volontariato e il mondo del volontariato è un’opportunità per i giovani: il bando si pone quindi come una ricchezza per tutti. I progetti che vengono premiati offrono spunti nuovi e idee innovative per il terzo settore e hanno ricadute positive per l’intera comunità".

"Il bando – aggiunge Bernard Dika, portavoce del presidente della Regione – avvicina i giovani e il mondo dell’associazionismo, prevedendo percorsi di crescita e qualificazione di giovani già inseriti nelle organizzazioni e incentivando il coinvolgimento attivo di altri ragazzi".

"Siamo soddisfatti per aver contribuito anche quest’anno al sostegno del Bando Cesvot che ha consentito anche per il 2024 di sostenere sul territorio di nostra competenza 5 importanti progetti – dichiara il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Enrico Isoppi –. E facciamo i nostri più sentiti complimenti alle associazioni vincitrici del Bando per l’alto profilo dei progetti presentati su temi che hanno a che fare con ambiente, sociale, inclusione e sostegno ai più fragili".

I progetti vincitori (a cui vanno 5mila euro ciascuno) sono: ’To Care- Il giovane volontario nelle relazioni d’aiuto’ (ente capofila Associazione Gente di Mare Odv, enti del gruppo proponente Associazione Insieme, Associazione Ippomare e Dammi Voce); ’Connessioni inclusive: giovani e volontariato digitale’ (ente capofila Avis Comunale di Carrara, enti gruppo proponente Afaph, Aics di Massa Carrara e Pozzo d’Acqua); ’SperimentAzioni’ (ente capofila Comunità Interattive, ente gruppo proponente Circolo Legambiente Massa e Montignoso); ’Le pietre parlanti’ (ente capofila Pro Loco Fontia, ente gruppo proponente Circolo Legambiente Carrara); ’S.o.n.i.a. Strumenti Operativi per un Network Innovativo di contrasto alla violenza nelle Apuane’ (ente capofila Centro Italiano Femminile Comunale di Carrara, enti gruppo proponente Altro Abitare, Associazione Sabine e Progetto Uomini Responsabili).