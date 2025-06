Giostra della Quintana Cybea. I cinque borghi storici tornano a sfidarsi in piazza Aranci

Dopo anni di attesa la Giostra della Quintana Cybea torna finalmente nel cuore di Massa, in piazza Aranci, luogo simbolico dove tutto ebbe inizio nel lontano 1557. L’appuntamento è per domani sera, alle 21. L’evento è organizzato dall’Associazione Ducato di Massa in collaborazione con il Comune e con il sostegno della Regione. Quella di domani è un’edizione speciale: segna il ritorno della Giostra nella piazza in cui si svolse per la prima volta, oltre quattro secoli fa, durante le celebrazioni per la posa della prima pietra delle mura della nuova città, voluta da Alberico I Cybo-Malaspina. E’ proprio in omaggio a quell’episodio storico che, nel 1991, nacque la rievocazione moderna della Quintana, che negli ultimi anni è stata ospitata a Comano dopo le tante disfide al Parco degli Ulivi a Massa.

In gara ci sono cinque cavalieri che difendono i colori dei cinque borghi di Massa: Montagna, Arancio, Centro Storico, Mimosa e Mare. I cavalieri correranno tre ’carriere’ e la disputa, com’è noto, consiste nel tentare di infilare, tenendo in resta la propria lancia lignea della lunghezza di 2,4 metri, nel minor tempo possibile, il maggior numero di anelli (uno alla volta per un totale di 6 anelli, 3 + 3) sui due rettilinei della pista ovoidale. La classifica finale della giostra sarà data dal computo del tempo reale impiegato dai cavalieri e dal numero di anelli ’infilzati’ o “mancati’ sulla base del rapporto dimensione-tempo. Vince il cavaliere che al termine delle tre ’carriere’ avrà realizzato il tempo reale più basso. In caso di parità sarà disputata un prova suppletiva. A lato della pista sarà collocata una postazione idonea al rilevamento elettronico del tempo di ciascuna manche per ciascun cavaliere (grazie alla Federazione italiana cronometristi). L’ingresso in piazza per la Quintana è gratuito ma tramite un biglietto che può essere ritirato stamani, dalle 9 alle 12.30, e domani dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 21, all’Urp di Massa.

Intanto nei giorni scorsi ci sono state due manifestazioni collegate alla Quintana. A Marina di Massa, sul sagrato della Madonna Consolatrice, in via Zini, c’è stata la rievocazione storica dell’investitura e della benedizione dei cavalli, dei cavalieri e dei palafrenieri dei cinque borghi storici. In centro a Massa, in via Ghirlanda, si è tenuta la rievocazione della posa della prima pietra, che avvenne il 10 giugno 1557 a opera di Alberico I Cybo-Malaspina. La manifestazione è stata accompagnata da un corteo storico per le vie del centro di musici, sbandieratori e danzatori.