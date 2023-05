Giornata di sport con Coni e Aics

Il 4 giugno lo sport scende in piazza. Associazioni e federazioni unite per una kermesse multisiciplinare. Sono previste due tappe al mattino nella zona parcheggio dell’Undulna un mix di attività dal sapore prettamente estivo, mentre nella cornice della splendida Villa Schiff Giorgini avrà luogo la fase conclusiva dell’evento denominato ’Giornata nazionale dello sport – Dal gioco ai giochi’ che gode del patrocinio del comune di Montignoso, di Coni e Coni Toscana in collaborazione con Aics e Fonteviva, che ha messo a disposizione acqua per i partecipanti.

Il programma decollerà alle 9.30 con i saluti delle autorità civili e sportive prima di cominciare le prove di varie discipline sul mare, che si altereneranno dalle 10 alle 12. I partecipanti potranno sbizzarrirsi su vari fronti cimentandosi in prove di: triathlon, pesca sportiva, yoga, salvamento con unità cinofile, beach volley, beach football, beach bocce, box e ciclismo. Un’opportunità da non perdere con un ricco programma che proseguirà in centro a Montignoso nel pomeriggio. Svariate le associazioni sportive che hanno aderito all’evento che metteranno stand promozionali nel giardino antistante villa Schiff e daranno tutte le indicazioni sul tipo di attività motoria che si intende provare ed eventualmente fare.

Vittoria Bertelloni