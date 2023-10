Giornata della sicurezza. Bambini in piazza con forze dell’ordine, volontari e pompieri

Imparare a valutare i rischi della quotidianità a scuola, in strada e nel tempo libero: protagonisti sia i bambini che gli adulti alla terza edizione della “Giornata della sicurezza“ organizzata ieri in piazza Italia dall’amministrazione comunale. L’evento è stato coordinato dall’assessore Annalisa Clerici, che ha avuto un ruolo organizzativo importante mettendo in piedi una giornata davvero ricca e intensa, soprattutto per i più piccoli.

A dare il via alla manifestazione il sindaco Jacopo Ferri accompagnata dagli assessori Annalisa Clerici e Manuel Buttini. Erano presenti il prefetto di Massa Carrara Guido Aprea, la vicaria del Questore Antonella Chiapparelli, il magistrato Cosimo Ferri, il comandante provinciale dei carabinieri Paolo Floris, il luogotenetente della Guardia di Finanza Paolo Modafferi, il comandante della polizia municipale Marco Pucci, il comandante dei vigili del fuoco Gianni Mola e Antonio Biancardi della Cri. Bambini e genitori hanno riempito la piazza per provare più volte giochi e attività che hanno lo scopo di sensibilizzare alla sicurezza e alla conoscenza delle istituzioni. Hanno partecipato kermesse la polizia (ferroviaria, stradale, penitenziaria, postale), i carabinieri, Finanza, vigili del fuoco, polizia municipale, Croce rossa italiana, Protezione civile Fir-Cb Massa Carrara, Associazione radio amatori italiani, Venerabile Misericordia, Fratres, Aido, Soccorso Alpino Carrara e Lunigiana, l’Aps “Cio nel cuore“ onlus insieme a Cesvot.

Poi naturalmente le scuole superiori deìgli Istituti malaspina e Pacinotti Belmesseri. In Piazza Italia c’è stato un vero e proprio dispiegamento di mezzi per mostrare ai più piccoli il comportamento da tenere in forma di gioco. E’ stato uno spettacolo divertente vedere i piccoli guidare le mini auto seguite dai vigili urbani, le prove da pompiere, l’uso delle scale e il tunnel, l’avventura sulle moto dei carabinieri e sulle rombanti pantere della Polstrada che hanno mostrato diverse apparecchiature tra cui tele laser, autovelox ed etilometri. Prima di tuffarsi nel mondo della legalità, ogni partecipante doveva passare dalla “Ruota della sicurezza“, che mette in evidenza gli stemmi di ciascun Corpo partecipante, per decidere da quale esperienza cominciare.

Natalino Benacci