Giornata dedicata alla disabilità a Licciana Nardi: iniziativa per l'inclusione

Una giornata ricreativa dedicata alla disabilità. È la nuova iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale di Licciana Nardi nella scuola primaria di via Roma per sensibilizzare sul tema importantissimo dell’inclusione. L’appuntamento è per oggi, quando i ragazzi che frequentano i centri di socializzazione di Moncigoli, Quercia, Bagnone e Caprio si ritroveranno tutti insieme per condividere un momento conviviale e ludico. Felicissimi per l’iniziativa il sindaco Renzo Martelloni e l’assessore alle Politiche sociali Barbara Germi, che vogliono così lanciare un messaggio forte.

"È importante lavorare per rimuovere le barriere fisiche, cognitive e sociali che limitano le possibilità delle persone con disabilità. La nostra amministrazione - commenta il sindaco Martelloni - sta cercando di adoperarsi per offrire un territorio migliore sotto tutti i punti di vista, proprio in questa prospettiva. Dobbiamo tutti impegnarci di più per fare si che l’inclusione avvenga davvero. Solo permettendo a tutte le persone di godere pienamente dei loro diritti sarà possibile affermare che viviamo in una società inclusiva. Per questo abbiamo organizzato una giornata alla quale abbiamo invitato autorità e amministrazioni, per mandare un importante messaggio. Saremo sempre al fianco di chi ha bisogno di noi".