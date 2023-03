Giornata contro la cultura mafiosa Il Comune risponde ’presente’

Il Comune oggi aderisce alla 28° Giornata della memoria delle vittime innocenti delle mafie. L’iniziativa, avviata da “Libera” e “Avviso pubblico”, prevede con Libera Terra e Cirfood, società appaltatrice del Comune delle mense scolastiche, in tutte le scuole un menu speciale con la pasta di semola biologica “Libera Terra”, prodotta da Cooperative Sociali che coltivano le terre confiscate alla criminalità. "Il Comune – spiega l’assessore alla Cultura Gea Dazzi – lancia un messaggio di legalità e di promozione della lotta alla mafia attraverso azioni e scelte concrete come quelle intraprese da Libera Terra". Libera Terra nasce per valorizzare territori stupendi ma difficili, partendo dal recupero sociale e produttivo dei beni liberati dalle mafie per ottenere prodotti di alta qualità con un sistema economico virtuoso basato sulla legalità e la giustizia sociale e promuovendo la coltivazione biologica dei terreni. La pasta che verrà distribuita nelle mense è prodotta da Cooperative Sociali, aderenti a Libera Terra, che forniscono prodotti straordinari, frutto del lavoro di giovani.