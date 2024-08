Giorgia Fumanti torna nella sua Fivizzano e fa visita ai pazienti del DH oncologico: "Una sorpresa gradita e inaspettata"

Il linguaggio universale della musica è sempre un dono gradito. Una visita gradita e del tutto inaspettata per i pazienti e gli operatori del Day Hospital oncologico di Fivizzano. Lo scorso venerdì ad allietare la giornata degli utenti degli che afferiscono all’ambulatorio – che di certo non stanno attraversando un periodo facile - ci ha pensato Giorgia Fumanti, cantante di fama internazionale originaria di Fivizzano e per tempo residente ad Aulla. Appassionata sin dalla tenera età alla musica, Giorgia, dopo essersi diplomata al conservatorio di Parma come cantante, nel 2002 si è trasferita in Canada, dove ha pubblicato numerosi album e affiancato noti artisti, ottenendo molti riscontri positivi e conseguendo importanti successi, specialmente in Giappone e negli Stati Uniti. Già due anni fa dopo essersi esibita in piazza Medicea a Fivizzano, aveva deciso di donare le offerte ricevute proprio al DH oncologico, ma quest’anno ha deciso di fare visita ai pazienti e regalare loro un momento di gioia e bellezza.

"È stata un’emozione fortissima per le persone sottoposte a terapia essere accarezzati da quella splendida voce - sottolinea la responsabile dei DH oncologici della Lunigiana Paola Pacetti –. Giorgia ha portato la sua magia a stretto contatto dei pazienti, in corso di chemioterapia, ma è stata una grande emozione anche per noi operatori che siamo rimasti affascinati dalla sua bravura".

Parole di condivisione, incoraggiamento e stima sono state rivolte a tutto il personale dell’ambulatorio e ai vari pazienti direttamente da Giorgia Fumanti che, seppur abituata a calcare i palcoscenici di tutto il mondo, è parsa visibilmente emozionata.

"La musica è un linguaggio universale che accomuna gli spiriti - aggiunge la dottoressa Paola Pacetti - e Giorgia Fumanti afferma che la musica è la lingua dello spirito: la sua segreta corrente vibra nel cuore di colui che ascolta. In accordo con il dottor Mambrini, direttore della struttura di Oncologia di Massa Carrara, ci auguriamo davvero che per Giorgia, a cui va intanto il nostro grazie, l’appuntamento con il nostro Day hospital oncologico diventi una tappa sistematica durante i suoi rientri in Lunigiana".

Elena Sacchelli