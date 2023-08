Giochi e svago per i bambini del Noa ’Il Porto dei Piccoli’ arriva a Massa

All’ospedale di Massa sbarca ’Il Porto dei Piccoli’. Sono i bambini i protagonisti, quelli che hanno delle fragilità, che sono costretti tra le corsie d’ospedale. Gli stessi che hanno bisogno di uno svago, un gioco, un racconto. Per questo l’organizzazione no profit arriva anche nell’ospedale apuano in particolatre nel reparto di pediatria e nel pronto soccorso, per tendere una mano ai piccoli pazienti con attività ludico culturali. Al centro di tutto il mare, "filo conduttore dell’organizzazione, ciò che ci rende unici - racconta la direttrice generale dell’associazione Gloria Camurati Leonardi -. Vogliamo portare il mare in ospedale per creare un momento di evasione di cultura e di divertimento. Un servizio gratutito che vede impegnate figure professionali come psicologi, pedagogisti, educatori, laureati in scienze motorie e anche biologi marini. Gli operatori fanno un intervento ludico pedagogico, un approccio relazionale per cercare di dialogare e giocare con i bambini". A dare una mano anche realtà come l’istituto penale per minorenni di Pontremoli. In questo caso c’è un doppio scopo. "Le ragazze dell’istituto - conclude - hanno aderito al progetto ’Uno per tutti tutti per uno’ dove sono state coinvolte nelle attività all’interno dei reparti per supportare le famiglie e i bambini"