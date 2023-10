Ginnastica dolce alle elementari di Cinquale

Alla palestra della scuola elementare di Cinquale prosegue il progetto nazionale Mi Gio Act (Mi muovo gioco e sono attivo) realizzato dall’aprile scorso dal comitato provinciale Aics Massa Carrara che ha visto una grande partecipazione. Si tratta di corsi di ginnastica dolce e yoga dolce per over 60. Sabato prossimo, dopo la sessione di yoga dolce con Francesca Mergoni, dalle ore 10 alle 11 il maestro di reiki, Giorgio Bondielli, aprirà un incontro reiki per sviluppare energia e risvegliare il nostro corpo interiore, questa energia sarà utile per se stessi e per aiutare gli altri. L’incontro, gratuito, è aperto anche ai non iscritti al corso Aics.

Sabato 21 ottobre, sempre dopo lo yoga, dalle ore 10 alle 11, si svolgerà inoltre un seminario con prova sulla meditazione e sulle aromaterapie condotto dalla naturopata e iridologa Simona Avena. Anche questa iniziativa, a cura del comitato Aics, è aperta a chiunque voglia partecipare. E’ raccomandata, anche solo per via WhatsApp, una comunicazione sulla eventuale presenza. Per informazioni, chiamare il numero 338 4339393.