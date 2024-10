Ginevra e Francesco a ’Ballando con le stelle’

Ginevra e Francesco: una scommessa apuana che sigla ancora una volta il successo del centro studi ’Musical Arts & Musical School di Massa’ diretta dalle sorelle Lara e Morena Maggiani. Ginevra Mantovani e Francesco Perlamagna calcheranno infatti uno dei palchi più importanti d’Italia, esibendosi al programma televisivo di Rai Uno ’Ballando on the road’ che partirà sabato 5 ottobre alle 14. Ginevra, 17 anni, e Francesco, 15 anni, dopo aver superato varie selezioni, sono pronti per portare un pezzo di tip tap con la coreografia di Roberto Romani, curato anche da Lara Maggiani, Eva Agostinelli e Romina Uguzzoni.

Ginevra e Francesco sono fedeli allievi della scuola delle sorelle Maggiani, scuola nominata recentemente come ’eccellenza e onore della Regione Toscana’ dallo stesso presidente Giani. La coppia ha già ottenuto ottimi risultati nel campo del musical. Francesco ha fatto parte per due volte del cast del musical Billy Elliot di produzione Internazionale della ’Peeparrow entertainment’ di Massimo Romeo Piparo, direttore artistico del teatro Sistina di Roma, mentre Ginevra fa parte del vivaio dell’Accademia del Teatro Sistina. Entrambi hanno vinto numerose borse di studio di notevole rilievo. Infatti, nella patria del musical, New York, Ginevra ha vinto una borsa di studio alla Joffrey Ballet, entrambi due borse di studio per la Step on Broadway.

Studiano regolarmente all’interno della scuola di Massa tutte le discipline del musical theater: canto, recitazione teatrale e cinematografica, danza classica, contemporanea, jazz, jazz Broadway e appunto il tip tap.

"I ragazzi hanno già registrato la puntata che andrà in onda il 5 ottobre su Rai Uno – commenta l’insegnante, Lara Maggiani –. Ovviamente non possiamo rivelare il finale, ma siamo veramente orgogliosi di tutto il percorso che hanno fatto i nostri allievi. E’ un’emozione immensa vederli calcare palcoscenici di queste portate e saremo sempre al loro fianco per supportarli in modo che i loro progetti e sogni diventino realtà. Il nostro obiettivo principale è dare una formazione importante e completa ai ragazzi, dentro e fuori la scuola".

"È la prima volta – aggiunge Morena Maggiani – che a ’Ballando con le stelle’ viene proposto un pezzo di tip tap dance, è stata mia sorella Lara, la nostra direttrice, ad avere l’idea di un pezzo innovativo per quel programma. Se passeranno la puntata del 5 ottobre andranno al serale di ’Ballando con le stelle’ in diretta su Rai Uno il 19 ottobre".

E che dicono i ragazzi? "Siamo felici – affermano all’unisono – contenti e molto emozionati per l’avventura che stiamo vivendo. Dopo tanti sacrifici stiamo raccogliendo i risultati e ne siamo entusiasti. Ora ci godiamo questa unica e meravigliosa esperienza, ringraziamo tutti gli insegnanti che ci seguono dentro e fuori la scuola e soprattutto Lara e Morena che ci supportano in quello che facciamo e riescono a darci opportunità irripetibili".

Angela Maria Fruzzetti