Gina Ghironi compie 104 anni. E’ la più anziana di Bagnone

Un grande traguardo per il paese di Bagnone: la signora Gina Ghironi ha compiuto 104 anni. E per celebrare questo compleanno a tre cifre, la struttura rsa La Villa ha organizzato un ricco rinfresco preparato dallo staff di cucina a cui hanno partecipato i familiari della signora Ghironi, gli ospiti e tutti gli operatori della rsa del gruppo La Villa, oltre al vicesindaco e assessore al sociale Paola Manganelli, che ha sottolineato che Gina ora è la più anziana del Comune di Bagnone. Gina Ghironi è solare e schietta, molto attiva nella vita di ogni giorno in residenza ed è originaria di Corlaga. Dopo la guerra ha aperto un negozio di “commestibili“ e nel tempo libero faceva anche la barista. "Se prima passava da noi - racconta il team di rsa Villa Angela - solo il periodo estivo, ora è qui in pianta stabile da ormai due anni. Ha una grande passione per i fiori e il giardinaggio, attività che ama e che svolge con costanza nella sua quotidianità in struttura. Oltre a questo, i suoi hobby sono il cucito e la cucina: è un’ottima cuoca, amante della buona tavola ed è estremamente attenta anche alla cura della sua persona, infatti non manca mai all’appuntamento con la parrucchiera in rsa".