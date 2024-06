Giannetti-bis a sorpresa. Nobili fuori dalla giunta. Tre assessori tutti nuovi

Il “Giannetti bis” è nato e pronto all’azione. Arriva anche Fivizzano a chiudere il cerchio dopo le elezioni comunali. Il sindaco riconfermato per il secondo mandato alla fine ha deciso: una giunta (quasi) tutta nuova, assessorati assegnati secondo un “equilibrio territoriale”, non più tutti nel capoluogo ma anche nelle frazioni. E il “riequilibrio” inseguito da Gianluigi Giannetti lascia fuori dai giochi l’ex assessora alla cultura Francesca Nobili, quarta per numero di voti ma non riconfermata. Con qualche malumore, emerso nel corso della prima seduta del nuovo consiglio comunale dalla lettura di una sorta di lettera aperta dell’ex Nobili che parla anche di "ostruzionismo sistematico subìto in campagna elettorale che ho condotto con pieno sostegno del Psi".

Il sindaco Gianluigi Giannetti nel suo intervento è partito dalla "grande emozione fare il sindaco nella città dove si è nati", come quella di 5 anni fa quando, pochi giorni dopo l’elezione, gli venne annunciata la visita a Fivizzano dei due Presidenti della Repubblica, Mattarella e Steinmeyer. Un po’ più tribolato questo secondo post-elezione, tra risultati da controllare, meriti da bilanciare, situazioni ingarbugliate da districare, e da trovare la via d’uscita in mezzo a labirinti politici. Alla fine ha deciso: ad affiancarlo, in qualità di vicesindaco sarà Giovanna Gia, la più votata, assessore uscente all’urbanistica a cui conferma la vecchia delega aggiungendo pure quelle a Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Edilizia Scolastica e Erp. Come previsto Giannetti si affida all’ex collega Riccardo Ballerini, già sindaco di Casola, per l’assessorato a Bilancio, Entrate tributarie, Politiche del Personale,Patrimonio Comunale e le Cave.

Completano la squadra i più giovani eletti: Marco Varese e Serena Moscatelli. A Varese, new entry trentenne, è affidato l’assessorato ad Attività Produttive, Sviluppo Economico, Infrastrutture Digitali, Innovazione, Piazza dei Parchi, Sentieristica e Via del Volto Santo. Serena Moscatelli sarà invece assessore ai Servizi Sociali, Politiche Giovanili e per gli anziani, Pubblica Istruzione, Tutela e valorizzazione dell’ambiente. Il sindaco ha tenuto per sé le competenze proprie non delegate ed in particolare: Sanità, Protezione Civile, Polizia Municipale, Turismo e Cultura.

L’intevento dell’ex assessore alla cultura Francesca Nobili ha messo un po’ di pepe sulla prima seduta del Giannetti-bis. Ha espresso "profonda gratitudine" per chi l’ha sostenuta nella campagna elettorale: "per me è stata una stupenda avventura l’aver operato nei precedenti 5 anni". Poi il riferimento "all’ostruzionismo sistematico subìto in campagna elettorale". Quindi l’amarezza per l’assessorato non confermato: "In questi giorni vi era stato un accordo politico fra sindaco e rappresentanti del mio partito, accordo che condivideva la presenza e il ruolo dei socialisti all’interno dell’amministrazione. Purtroppo è stato disatteso e il sindaco mi ha comunicato la scelta di escludermi dalla giunta". "In quell’occasione – ha precisato Francesca Nobili – ho dichiarato la mia indisponibilità a ricoprire ruoli diversi dal mio ruolo di consigliere comunale."

Poi la suspense per l’elezione del presidente del consiglio comunale, scelta ricaduta sull’ex vice sindaco Giovanni Poleschi, assente alla seduta ma, spiega Giannetti, perché in ferie. Una votazione ripetuta per 3 volte finche Poleschi, è stato eletto con 7 preferenze e una scheda bianca. Sui banchi della opposizione i consiglieri: Monia Leonardi, Alessia Signanini, Alessandra Balloni e Daniele Rossi.

"Abbiamo un territorio vastissimo con una popolazione ridotta, sparsa in 94 frazioni con 44 cimiteri – ha setto il sindaco Giannetti –, un territorio con cave, terme, grotte carsiche naturali. Proseguiremo sulla strada dell’impegno e del lavoro, ci attendono molte opere da iniziare e da portare a termine. Ringrazio la consigliera d’opposizione Monia Leonardi che si è messa a disposizione della nostra comunità. il mio ’ufficio sarà sempre aperto. A tutti."

Roberto Oligeri