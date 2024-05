"Gianluca, ogni giorno il mio pensiero sei tu"

Un anno fa l’improvvisa scompar

sa del giornalista Gianluca Uberti (nella foto) di Aulla a soli 51 anni. In suo ricordo celebrata domenica una messa nella chiesa di San Caprasio. "Ti voglio ricordare, come tutti i giorni, il mio pensiero sei tu - le parole della madre Anna Maria Grazia Ciuffani - Mi mancano i tuoi abbracci, le nostre chiacchierate, anche se non sempre condivise, ma sempre interessanti che davano motivo di confron to. Non puoi immaginare quanto mi manchi, penso che tutto questo non sia giusto, la vita non è stata giusta, tu che avevi così tanto rispetto per le persone, per il loro dolore, per i loro momenti bui. Ti voglio tanto bene, spero che ti arrivi questo mio pensiero e un abbraccio, la tua mamma".