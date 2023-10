Gettoni di presenza degli ex consiglieri: Mirabella interroga

Sull’indennità di funzione, incassata in passato dai consiglieri al posto dei gettoni di presenza, interviene il consigleire della Lista Ferri Filippo Mirabella (nella foto) che interroga la sindaca. Sui fatti del 2003, dopo che il Comune ha chiesto indietro le somme in esubero, dal momento che non tutti hanno ottemperato, Mirabella chiede "vista la grave disparità di trattamento tra consigliere e consigliere di riferire quanti sono gli ex consiglieri che non hanno ancora restituito le somme percepite indebitamente e per quali importi complessivi. Cosa sia stato fatto dalla sindaca, oltre l’invio del sollecito di pagamento via pec, se ha intenzione di ricorrere alle vie legali nei confronti degli ex consiglieri morosi, in caso lasci correre per inerzia e disinteresse rispetto al dovere degli ex consiglieri che non hanno onorato il debito, se abbia valutato di restituire gli importi già riscossi da chi aveva adempiuto al proprio dovere". Il Comune aveva richiesto 407 mila euro e 47 degli interessati non aveva ottemperato. Mirabella parla anche di ipotesi di danno erariale.