Gare di geografia primo round La carica dei 2mila: Sicilia in pole

CARRARA

Sono Alessio Incammisa, Margherita Bosco e Simone Farella i vincitori del premio Ubaldo Formentini dell’edizione 2023 dei ‘Campionati italiani della geografia’ riservati alle secondarie di primo grado, e che si sono svolti online. Alla sfida a colpi di mappe e carte geografiche hanno partecipato1.910 studenti di 86 scuole medie di 18 regioni italiane. Per per la giornata di oggi i campionati saranno disputati da altri 1.300 ragazzi, ma delle scuole superiori. Domani invece potranno partecipare anche i non studenti, e cioè tutti i cittadini che abbiano voglia di mettersi in gioco. La prima sessione di gara che si è svolta ieri, ha visto la partecipazione di 1.910 studenti provenienti da tutta Italia, con grande protagonista la Sicilia.

Quasi tre ore di gara, dalle nove a mezzogiorno, in cui gli studenti hanno dovuto affrontare online otto prove distinte, ognuna con decine di domande di cultura geografica: non solo quiz su città, capitali e bandiere ma anche tanti quesiti su ambiente, migrazioni, coordinate geografiche, geopolitica e diritti umani. Si sono aggiudicati il primo premio Formentini, quello dedicato alle scuole secondarie di primo grado, Alessio Incammisa (dell’istituto Bassi Catalano di Trapani), seguito da Margherita Bosco della stessa scuola e da Simone Farella dell’istituto comprensivo Foscolo-Gabelli di Foggia.

I primi tre classificati hanno vinto un soggiorno nel Parco dell’appennino tosco-emiliano, da sempre partner dei campionati di geografia. Per quanto riguarda le scuole il premio ‘Antonio Scarpone’, per il migliore piazzamento in classifica, è andato all’istituto Bassi Catalano di Trapani, seguito dall’istituto Annarita Sidoti di Gioiosa Marea – Messina e dal Monteriggioni Dante Alighieri di Siena.

Per Riccardo Canesi, organizzatore dei Campionati, quella di ieri è stata "una bella festa per la geografia e per quasi duemila ragazzi da tutta Italia, che divertendosi, hanno appreso qualcosa in più sulla complessità del nostro mondo". La gara si è aperta con i saluti della dirigente dell’istituto Domenico Zaccagna Silvia Arrighi, che da sempre ospita questi giochi, di Fausto Giovanelli, presidente del Parco nazionale dell’appennino Tosco-Emiliano, e di Riccardo Morri, presidente dell’associazione italiana insegnanti di geografia. "I premi sono dedicati uno all’ex docente dell’università di Pisa Ubaldo Formentini, e ad Antonio Scarpone, docente di geografia scomparso lo scorso anno – commenta ancora il professor Riccardo Canesi patron dei campionati –. Abbiamo avuto qualche problema tecnologico perché la rete in Italia è vetusta, ma i campionati hanno visto la partecipazione di numerosi ragazzi e le scuole sono rimaste soddisfatte, anche quelle che non si sono piazzate. È stata una bella esperienza didattica e ha visto i ragazzi impegnati da quattro mesi nello studio della geografia. Abbiamo innescato un circolo virtuoso, con gli studenti impegnati in questi quattro mesi a studiare una materia che poco si studia. Insomma un bel risultato. I vincitori saranno ospiti di Montagne Verdi ad Appella, luogo che ha sempre soddisfatto pienamente le aspettative dei ragazzi. Un grazie particolare al Parco dell’appennino tosco emiliano, che da sette anni ci è sempre stato al fianco ospitando via via i vincitori delle varie edizioni".