‘Disavanzo in netto calo, grande risultato’

Consiglio comunale a Casola per l’approvazione del rendiconto di bilancio, illustrato dal sindaco Mattia Leonardi, che ha anche la delega al bilancio. Attenzione puntata sulla tenuta dei conti e sulla gestione delle risorse dell’ente che si trova alle prese con il ripiano del disavanzo tecnico generato dal riaccertamento dei residui attivi e passivi. Leonardi (nella foto) ha tirato con soddisfazione una riga sull’annualità pregressa, registrando e illustrando nel dettaglio i risultati positivi. A partire proprio dalla diminuzione del disavanzo tecnico: dal negativo di 789.903 euro ad un miglioramento di 227 mila euro assestandosi a meno 562.457 euro.

"Il risultato di competenza è sano e vede un positivo di 129.129,05 euro. Si registra un netto miglioramento del risultato di amministrazione che passa da un negativo di 474.936 al negativo di 82.899 euro, con un miglioramento di 391.937 euro. L’equilibrio di bilancio è positivo". Il sindaco ha poi spiegato che nel 2024 l’ente non ha fatto ricorso a prestiti o anticipazioni di tesoreria. La percentuale di indebitamento, ovvero il rapporto tra interessi passivi ed entrate correnti, è diminuita dall’ 1,22% al 0,78%. "Sono soddisfatto per il grande risultato raggiunto, merito dell’ottimo lavoro svolto dagli uffici e dall’amministrazione in soli sette mesi. Sono cifre importanti per un piccolo Comune come il nostro che dimostrano la piena sostenibilità dell’Ente e la possibilità di spendere ed investire risorse in futuro".

E ora sguardo ora puntato in avanti. "Dobbiamo continuare su questa strada – ha concluso – nella consapevolezza che la grande attenzione ai conti dell’ente non deve distrarci dalle esigenze della popolazione e delle frazioni, il cui benessere rimane la nostra priorità".

Michela Carlotti