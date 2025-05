Aulla ripiana il disavanzo ereditato. Risultati dal recupero dell’evasione

Risultati di gestione particolarmente positivi con conti in ordine e bilancio chiuso con una situazione di cassa di oltre 1 milione e 200 mila euro di liquidità, per il Comune di Aulla. La seduta sul rendiconto della gestione di bilancio 2024 si è aperta nei giorni scorsi con un minuto di silenzio per la morte del Papa e le parole del sindaco Roberto Valettini la morte di Paolo Lambruschi nella cava di marmo di Carrara e del menestrello della Lunigiana, Bugelli. Discussione aperta poi sul consuntivo. "E’ il risultato di una gestione oculata ed orientata alla riduzione dello stato di indebitamento pregresso dell’ente, risalente al 2015. – ha detto l’assessore Tania Brunetti – Significativo è il ripiano del disavanzo non solo con la quota annua obbligatoria ma con un importo ben superiore al dovuto". E’ di 365 mila euro la somma accertata dal Comune di Aulla nel 2024 a fronte dei 108 mila euro previsti per ripianare il disavanzo da riaccertamento straordinario ereditato dal 2015 per 2 milioni e 400 mila euro. Maggiori somme che si sono rese disponibili anche grazie all’azione di recupero dell’evasione fiscale. Maggiori controlli sull’andamento gestionale hanno consentito anche di potenziare e accelerare il pagamento dei creditori evitando sanzioni per l’ente e permettendo di svincolare le somme del fondo di garanzia da debiti commerciali stato creato a fini prudenziali in sede di bilancio previsionale. "Non risultano parametri deficitari" ha concluso Brunetti, spiegando che la norma prevede che gli enti locali rispettino almeno la metà degli 8 parametri del Mef per non risultare strutturalmente deficitari. Approvate anche le tariffe Tari: un aumento del 4% legato alla nuova gestione integrata dei rifiuti. L’assessore Roberto Cipriani ha sottolineato che la tariffa resta inferiore alla media toscana e ricordato l’impegno contro gli incivili.