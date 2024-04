Galiati lontana da Moriconi: "Non sono nella sua lista"

"Ho visto pubblicato il mio nominativo nella lista ’Uniti per Fosdinovo’ che ha come candidato sindaco Antonio Moriconi - rivela l’assessore Paola Galiati - mi preme quindi precisare la mia posizione. Essendo piuttosto conosciuta

e per via delle mie precedenti esperienze, varie compagini politiche mi hanno contattata chiedendomi la disponibilità; fra queste anche la lista che sostiene Moriconi. In ognuno dei casi, ho chiesto di conoscere chi ne fossero i componenti - precisa ancora l’assessore - ma la lista ’Uniti per Fosdinovo’ non mi ha mai dato risposte in merito. Non conoscendo pertanto

i nominativi delle componenti politiche con cui mi sarei confrontata e avrei collaborato, non ho mai sciolto la riserva. Ora, con sorpresa, mi vedo inserita in una lista - conclude Galiati - che vede una forte componente di estrema sinistra costituita da ’Poggio Aurora’ e dai 5 Stelle. Smentisco pertanto di fare parte di ’Uniti per Fosdinovo’, una coalizione politica che non mi appartiene".

R.O.