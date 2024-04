‘Galà’ per aiutare Jamie e Samuel . Scende in campo la solidarietà

Due gemelli nati prematuri a ventotto settimane che dodici anni fa hanno scelto Massa per curarsi e affrontare nelle migliori condizioni la loro lotta quotidiana. È la storia di Jamie e Samuel, due ragazzi di 17 anni nati a Torino e cresciuti a Saint Jacques in Val d’Ayas, un piccolo comune di mille abitanti della Valle d’Aosta, dove ha sempre vissuto il padre José, che assieme alla madre Marcella si dedica esclusivamente ai propri figli che soffrono gravi problemi psicomotori a causa della paralisi cerebrale infantile. Nel 2012, la decisione di trasferirsi in Toscana, a Massa, per le cure. La regione, secondo i genitori, offre condizioni migliori: il clima, il mare, ospedali specializzati all’avanguardia vicini per i controlli periodici necessari, meno barriere architettoniche, piscine calde e tanto altro.

Qua i gemelli frequentano la seconda superiore: Jamie a indirizzo musicale e Samuel a indirizzo Artistico. Ma solo per 18 ore settimanali, quelle concesse come insegnamento di sostegno. Entrambi i genitori hanno lasciato il lavoro, facendone uno più impegnativo e gratificante, ma purtroppo non retribuito: portarli a fare fisioterapia in giro per l’Italia e all’estero, in Polonia, con sessioni di due settimane per programmi terapeutici intensivi da sei ore al giorno, terapia in piscina privata, logopedia privata, programmi e esercizi di riabilitazione neuro-motoria a casa.

A sostenerli nelle spese dei viaggi e delle terapie, il sussidio di accompagnamento, l’aiuto di amici e alcuni risparmi, che purtroppo stanno finendo dopo diversi anni di cure quotidiane. Per offrire un supporto, economico ma non solo, il comitato provinciale di Aics (Associazione Italiana Cultura Sport), ente di promozione sportiva e cultura senza scopo di lucro da sempre in prima fila nel momento del bisogno, ha deciso di devolvere al progetto “Un futuro per Jamie e Samuel” il ricavato del “Galà di danza e pattinaggio” in programma oggi alle 16,30 nel Palasport di Massa.

"Attraverso questi eventi – spiega Marilena Baratta, vicepresidente di Aics Massa Carrara – vogliamo sensibilizzare non solo le persone, ma anche le istituzioni. Questi genitori hanno dovuto abbandonare il proprio lavoro per dedicarsi ai ragazzi e vanno avanti solo con l’accompagnamento dei figli e hanno quindi bisogno di grande vicinanza e aiuto". "Cerchiamo di aumentare il sostegno in situazioni molto delicate come questa – aggiunge la presidente provinciale di Aics, Carla Peruta –. Sono situazioni che prendiamo a cuore, provando a dare il meglio di noi stessi. Solo grazie al contributo di tutti potremmo dire di aver aiutato veramente due giovani ragazzi che meritano solo il meglio dal futuro".

Allo spettacolo si esibiranno varie associazioni affiliate Aics di danza, pattinaggio e canto, come Skating Club Massa, Clacsonbeauty Musical, Rotellistica Apuana Carrara. A.FA.P.H. con danze aerea ‘’Le Squilibrate’’, Urban Concept Academy, Play The Voice, Aics Musica e Spettacolo, Associazione Acca ed Armonia del movimento. L’ingresso è ad offerta libera, il cui ricavato sarà devoluto a “Un futuro per Jamie e Samuel”.