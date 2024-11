Galà del Panathlon, su il sipario. Omaggio anche alla Carrarese

Tradizionale serata di gala per il Panathlon Club di Carrara e Massa che venerdì prossimo, nello spazio Made di Dogana di Luni, consegnerà i premi ’Studente atleta’, ’Fair play’, ’Etica e sport’. La lunga giornata del Panathlon inizierà alle 17.30 con la ’Festa dello sport Panathlon day’ per la premiazione del ’Fair play’ (per dirigenti, atleti e pubblico, che hanno compiuto un gesto di sportività avvenuto durante un incontro, un gesto di rispetto verso un avversario in difficoltà, un gesto che antepone la lealtà al risultato finale); e dell’ ’Etica e sport’, dedicato a Giuseppe Giuseppini, socio fondatore del Panathlon, dirigente del Coni e del basket carrarese (per atleti, dirigenti sportivi, animatori ed educatori che sono stati esempi virtuosi per i giovani). Alle 20 sarà invece la volta dello ’Studente atleta’, il premio per studenti bravi negli studi e nello sport. Alla consegna del premio, sponsorizzato da Igf Marmi e dedicato al Memorial famiglia Sacchelli, saranno presenti la dirigente provinciale dell’Ufficio Scolastico Marta Castagna e il coordinatore delle attività fisiche della stessa struttura, Vincenzo Genovese; il presidente nazionale del Distretto Italia Giorgio Costa, oltre ad autorità istituzionali della provincia. Saranno anche consegnati i riconoscimenti di anzianità e valore ai soci Roberto Berti (10 anni), Piero Vatteroni (25), Enrico Biso (35), Fernando Del Nero (35) e Paolo Dazzi (35). Verrà anche presentata una speciale ’Carta etica e sport’ che, in occasione della partita casalinga con il Palermo del prossimo 7 dicembre, sarà consegnata alla Carrarese Calcio 1908.

Maurizio Munda