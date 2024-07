Gadget per raccontare Massa: "Sei calamite fotografiche"

Piazza Aranci, piazza Mercurio, la facciata del Duomo, piazza Bad Kissingen con le ’Vele’ di Pino Castagna, Palazzo Ducale e il castello Malaspina. Sono le immagini simbolo di Massa che campeggiano sulle calamite-gadget presentate ieri dal Centro commerciale naturale Massa da vivere e disponibili in una rete di negozi aderenti al sodalizio. "Quelle che raffigurano il Malaspina e Palazzo Ducale riportano acquerelli di Mario Pegollo, ci tenevamo che facessero parte del gruppo perché anche questo artista è un’eccellenza nostrana – hanno spiegato le commercianti – Si tratta di disegni che Pegollo aveva realizzato per una presentazione pubblicitaria e che abbiamo integrato". Questo progetto di promozione e valorizzazione del centro torna in auge dopo il suo debutto nel 2013-2014. "Dieci anni dopo lo riproponiamo – spiega la presidente del Ccn, Elisabetta Zanetti – su impulso e vista la grande richiesta da parte dei visitatori ma anche dei cittadini di simili gadget. E’ bello avere uno scorcio di Massa nelle proprie case". "E c’è anche piazza Bad Kissingen – precisano – perché per noi Marina è parte integrante di Massa e del suo cuore pulsante. Non sono le ’classiche’ calamite che si trovano dappertutto con soltanto il nome diverso, niente di così scarsa qualità. Anzi, sono piccole opere d’arte, uniche nel loro genere". E il prezzo, come detto, è ’low’ (1,50 euro o 3 euro in base al tipo: quadrate, rotonde, più o meno rigide).

Il Ccn Massa da Vivere ha dunque creato nuove calamite con nuovi soggetti e riutilizzando una foto di Matteo Dunchi raffigurante le Vele di Marina di Massa, già presente nella precedente stampa. Un modo per portare a casa un ricordo di una vacanza o di un luogo del cuore. Nelle calamite come detto sono raffigurati i luoghi più significativi di Massa: piazza Aranci, piazza Mercurio, il Duomo (foto di Gianluca Cruciani), mentre il castello Malaspina e un dettaglio dei leoni con sfondo Palazzo Ducale sono disegni dell’illustratore Mario Pegollo. La grafica è di Damiano Cenderelli, ha coordinato il progetto Linda Barbieri di Economie Digitali. Le calamite saranno disponibili da: Caffetteria Ducale, Sartin Arte, La Bottega della Carta, la Tabaccheria Bernacca, Pizzeria Zero Uno, Il Cavallino a Dondolo, all’Osteria i Tre Compari e altri punti vendita si stanno aggiungendo.

Irene Carlotta Cicora