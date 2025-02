Gabbani all’Ariston ’Viva la vita’, Gabelloni coautore del testo

C’è anche la penna del cantautore Claudio Gabelloni in ’Viva la vita’, il brano che Francesco Gabbani porterà sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo. Una coppia di artisti apuani che con questo brano punta alla terza vittoria sanremese. Oltre a ‘Viva la vita’, scritta insieme a Pacifico, Gabbani, Simonetta e Zito, Gabelloni ha collaborato anche alla stesura di ‘Modigliani’, altro brano contenuto nel nuovo album del cantante carrarese che è riuscito a vincere due finali consecutive di Sanremo.

Non è la prima volta che Gabelloni collabora con Gabbani, in passato aveva scritto il testo di ‘Maledetto amore’, canzone che anima il film ‘L’amore fa male’ di Mirca Viola, con Stefania Rocca e anche il testo del brano ‘Un’altra cosa. L’accoppiata Gabbani – Gabelloni dimostra che le radici di Carrara non sono solo di marmo, ma sono fatte ìanche di arte e musica. Un motivo di orgoglio per tutta la città, che si illumina anche grazie al loro successo.

Con tredici album all’attivo e testi scritti per artisti come Cristiano De André, Gabelloni ha ricevuto riconoscimenti come la targa speciale del Premio Ciampi e il Trofeo Castruccio. Ha anche partecipato allo spettacolo teatrale ‘Angelicamente Anarchico’ di Don Andrea Gallo. Oltre alla passione per la scrittura di testi musicali Gabelloni coltiva anche quella per la poesia, ha scritto un racconto su Fabrizio De André e il romanzo ‘Ma i diavoli non riposano mai’, pubblicato nel 2023 per la ‘Pav Edizioni.

Un artista poliedrico che lavora con passione e che con il brano ‘Viva la vita’ ha aiutato Gabbani a realizzare un testo denso di significato, che come sempre sarà interpretato da Gabbani con tutta la grinta che lo contraddistingue. Da oltre trent’anni Gabelloni collabora con Alessandro Di Dio Masa di Musicantiere Toscana, scuola di musica che in gioventù ha frequentato anche Gabbani. Gabelloni attualmente cura i corsi di songwriting per giovani talenti per Musicantiere, ed è membro della commissione artistica del Festival delle Alpi Apuane.

Le iscrizioni ai corsi di songwriting di Gabelloni sono ancora aperte. Per informazioni contattare la scuola di Musicantiere Toscana di via Arezzo 9, al 335 83.67.339 o scrivere una mail a [email protected].