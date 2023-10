Furto alla spiaggia dei surfisti: rubate le attrezzature dell’associazione sportiva Apua Surf

Massa, 9 ottobre 2023 – Amaro risveglio questa mattina per i soci dell’Associazione sportiva Apua Surf. Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 ottobre sono state, infatti, rubate dalla sede tre tavole da surf professionali ed un surfskate appartenenti a soci dell’Apua Surf, per più di 2.000 euro. Sono state, invece, risparmiate al furto le tavole da surf più usurate.

Risultano fondati, dunque, i dubbi del presidente Alexandre Biondo per il quale, i ladri, sono persone vicine all’Associazione sportiva ed al Surf stesso poiché, solo un occhio esperto potrebbe discriminare il valore delle attrezzature. Inoltre, “le tavole dei nostri soci e quelle che l’associazione mette a disposizione dei suoi piccoli alunni - aggiunge Biondo - vengono divise in due vani diversi e ci assicuriamo che siano sempre sotto chiave”.

I ladri sono, dunque, andati a colpo sicuro scassinando direttamente il vano delle tavole da surf più costose.

Ancora ignoti gli autori del reato, che è stato comunque denunciato alle autorità da parte del Presidente Biondo.

L’associazione si è comunque già mobilitata con un appello che ha creato sin dai primi minuti un tamtam sui social grazie all’appoggio dei soci, degli amici e degli amanti dello sport i quali hanno condiviso anche le immagini delle attrezzature rubate.

L’associazione Apuasurf può contare sull’appoggio della comunità proprio per il grande lavoro che dall’apertura nel 2018 ha sempre proposto alla cittadinanza massese e non. Tra i loro progetti spicca il “surfcamp” che, in estate, riunisce più di sessanta bambini nell’insegnamento della disciplina del surf, sia nell’esplorazione del territorio grazie ad escursioni. Negli anni passati hanno campeggiato tra gli alunni anche la nota cantante Elisa e la figlia quattordicenne Emma, a dimostrazione che questa piccola, come si sono definiti, associazione sportiva sia un’eccellenza massese.