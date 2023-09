Svuotata la dispensa della sagra. Ladri al campo sportivo di Monti rubano viveri, alcolici e bombole

Monti di Licciana (Massa Carrara), 4 settembre 2023 – Hanno forzato i lucchetti e rubato i rifornimenti fatti nel pomeriggio. La notte scorsa, a pochi giorni dall’inizio della tradizionale “Sagra del Fungo” al campo sportivo Don Bosco di Monti di Licciana, i “soliti ignoti” si sono introdotti nella struttura e hanno ripulito le celle frigorifere riempite di tutto il necessario per affrontare i due giorni di festa. Sono spariti nel sacco dei ladri chili di carne e, ovviamente, di funghi ma anche detersivi, bottiglie di liquori e addirittura le bombole del gas per alimentare i fornelli. Gli organizzatori della Usd Monti hanno fatto l’inventario della merce rubata e questa presenteranno una denuncia contro ignoti ma sono poi intenzionati ad installare delle telecamere per proteggere la cucina da possibili futuri furti.

Nell’area della sagra è stato rinvenuto un piccolo telecomando simile a quelli usati per aprire i cancelli elettrici. L’apparecchio sarà consegnato alle forze dell’ordine nella speranza che possa aiutare nella ricerca dei responsabili del colpo. L’amarezza in paese è tanta, ma i volontari non si sono lasciati abbattere. Per fortuna all’indomani del furto c’è stato il tempo per rifare in tutta fretta la spesa e dare il via alla festa della comunità.

E alla partenza, sabato sera, la sagra ha registrato comunque il pienone. "Abbiamo servito oltre 400 coperti – riferiscono gli organizzatori – con polenta e funghi, funghi fritti, trifolati, tagliatelle ai funghi, carne alla brace e dolci fatti in casa". Gente anche domenica a pranzo, con tanta partecipazione favorita dal bel tempo anche per la cena. Molto apprezzata la polenta ai funghi che si è rivelata la protagonista indiscussa di questo primo week-end di sagra.

La festa proseguirà per altri due fine settimana, sabato sera e domenica a pranzo e cena, il 9 e 10 e il 16 e 17 settembre. Sabato 16 il gran finale con il concerto del noto musicista e cantastorie locale Bugelli. La sagra del Fungo, giunta quest’anno alla sua 47esima edizione, è organizzata dalla società sportiva dilettantistica ’Monti’, per finanziare il campionato che quest’anno coinvolge ben quattro categorie: oltre alla prima squadra anche il 2008, il 2014 e il 2016. "Siamo soddisfatti per la grande collaborazione da parte di tutto il paese. Sono davvero tanti i volontari che lavorano alla realizzazione dell’evento e che ringraziamo" concludono gli organizzatori.